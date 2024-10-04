Feyyaz Uçar, Van Bronckhorst'a sahip çıktı: Haklı, bunu yapmayın

Beşiktaş Kulübü'nün Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Eintracht Frankfurt karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Taraftarın, Ernest Muçi ve Ersin Destanoğlu'nu ıslıklaması hakkında konuşan Feyyaz Uçar "Giovanni van Bronckhorst'un serzenişlerini haklı bulduk. Sahada kötü oynayan oyuncu yoktu. Hocamızın söyledikleri çok önemli. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Avrupa'da mücadele ederken, lig şampiyonluğu için de oynayacağız. Türkiye Kupası da başlayacak. Yönetim olarak oyundan memnuniyetimizi paylaştık. Hocamızdan memnunuz. Sadece 3 puan kaybettik. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Siyah-beyazlı camiaya mesaj gönderen Feyyaz Uçar "Daha sezon yeni başladı, Ekim ayındayız. Bu sene hedeflerimiz var. Uzun bir yol var ve bu yolu taraftarla, camia ile birlikte yürüyeceğiz. Biz onlarla hep beraber olmak istiyoruz. Onların da bizle birlikte olmak istediğinden eminiz. İnşallah camiamızla birlikte güzel şeyler başaracağız. Oyuncularımız ve teknik heyetimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.