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Spor

Feyyaz Uçar'dan çarpıcı açıklamalar! ''Sabrımızın taştığı günlerden biri''

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Adana Demirspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uçar, yaptığı açıklamalarda; transfer ve takımın gündemindeki konulardan bahsetti.

23 Ocak 2024 Salı 23:49 - Güncelleme:
Feyyaz Uçar'dan çarpıcı açıklamalar! ''Sabrımızın taştığı günlerden biri''
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor'la 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta yönetici Feyyaz Uçar, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Her zaman, her maçtan sonra Süper Lig'deki çoğu takım gibi sizlere bir şeyin şikayetini yapmıyoruz. Bizim kültürümüzde bu var. Biz sabırlıyızdır. Sabrımızın taştığı zamanlar da oluyor. Bugün onlardan biri.

Benim oynadığım takım, hakemden gol yedi. Olabilir, talihsizliktir dedik. Şerefli ikinciliklerimiz var, diğer takımlarda olmayan. Ama hiçbir şey değişmiyor MHK'de. Biz artık yeter demek istiyoruz.

"KIRMIZI KART OLMASI LAZIM"

Geçen hafta Rebic'in ayağına basılması var. Kırmızı kart olması lazım. Skor kötü, hakemin bahanesine sığınmayalım dedik. Bugün penaltı pozisyonu var, nedense Atilla Karaoğlan ikna olmuyor penaltı olduğuna. 2 hafta önce verdiği penaltı var. Orada da ikna olmuyor ama VAR'dan ikna ediyorlar. Bu hafta, yönetimden bir talebim olacak. Hakem istatistikçisi talebim olacak. Bu arkadaş eski bir hakem olacak. Bu arkadaş, kim, hangi maçı yönetmiş, VAR neden kadar çağırmış bu konularda bize istatistik hazırlayacak. Biz paylaşayacağız. Bunu yaptığımız için MHK adına üzgünüz. Yeni bir tabir hakem istatiktikçisi. Bunu yapanlar var. Biz şeffaf olacağız dedik. Bunu da paylaşacağız.

"2 OYUNCUYLA SICAK TEMAS YAPILDI"

Oyunla ilgili birçok pozisyonunuz var. Son vuruşlarda beceriksizdik. Oyuncular ellerinden geleni yaptık. Rakibin 10 kişi kalması, galibiyet golünün gelmemesi üzücü bir durum. Yola devam edeceğiz. Sözleşmesinden kurtulmak zorunda olduğumuz oyunculardan dolayı transfer gecikti. İki tane oyuncuyla ilgili sıcak temas yapıldı.

Transferler neden gecikti. Bizim tespit ettiğimiz bölgeler var. Stoper, ön libero ve forvet arkası. Öncelikli olarak stoper ve ön liberoyu araştırdık. Ülkemizde Beşiktaş'ın şu andaki durumunda stoper oynayacak ve ön libero bulamadık yerli olarak. Yabancı transferine yönelmek zorunda kaldık.

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