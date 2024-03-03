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Spor

Feyyaz Uçar'dan derbi sözleri!

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Galatasaray derbisi öncesi konuştu.

3 Mart 2024 Pazar 18:26 - Güncelleme:
Feyyaz Uçar'dan derbi sözleri!
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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Galatasaray derbisi öncesi kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu.

Feyyaz Uçar, "Derbilerde çok fazla değişen bir şey yok. Maçın heyecanı hafta içi başlar. Havaya girmemek mümkün değil. Ben derbileri çok seviyordum. Anadolu takımları bize aşırı defans yapıyordu. Derbiler daha kolay oluyordu çünkü rakibin de kazanmak istiyordu." dedi.

Siyah-beyazlı idareci, sözlerine, "Gol atmak büyük bir onur. Bir aidiyet vardı bizim dönemde. Ben 13 yıl bu formayı giydim. Uzun soluklu bir zaman olduğu için birçok derbi oynadım. Derbilerde bu kadar fazla gol atmanın sebebi bu. Bizde bu kadar uzun oynayan bir Necip başardı galiba. Onu da tebrik edeyim." diye devam etti.

Feyyaz Uçar, "Biz askerlik yaparken de futbol oynuyordum. Birlikten idmanlara geliyordum. Kısa dönem yapmıştım ve o dönemde bir Galatasaray maçı denk gelmişti. Bir komutanım vardı ve bana 'Ben Galatasaraylıyım ama seni seviyorum. Gol atarsan sana sürprizim var' demişti. Ben de o hafta hat-trick yapmıştım. O unutamadığım bir anı olarak kaldı." şeklinde konuştu.

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