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  • Feyyaz Uçar'dan dikkat çeken açıklama! ''7 futbolcuyu göndereceğiz''
Spor

Feyyaz Uçar'dan dikkat çeken açıklama! ''7 futbolcuyu göndereceğiz''

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, yeni transfer Ciro Immobile için düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Transferi süreci hakkında konuşan Feyyaz Uçar takımdan 7 futbolcunun ayrılacağını duyurdu. İşte o açıklamalar...

14 Temmuz 2024 Pazar 15:36 - Güncelleme:
Feyyaz Uçar'dan dikkat çeken açıklama! ''7 futbolcuyu göndereceğiz''
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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Ciro Immobile için düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Feyyaz Uçar yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Heyecanlıyım, mutluyum. Son yıllarda olmayan bir şey oluyor, takımı hocaya hazır teslim ediyoruz. Bu son derece önemli bir durum. Tüm teknik direktörler, bütün kadrolarını hazır şekilde görmek isterler. Bu konuda büyük emeği geçen Hüseyin Yücel'e teşekkür ediyorum. Son transferlerin hepsinde bulundum. Yaptığı fedakarlıkları biliyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Hasan Arat ve diğer yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

"BEŞİKTAŞ'A YAKIŞIR İSİMLER"

"Immobile'ye hoş geldin diyorum. Biz geldikten sonraki transferlere bakarsak, gerçekten Beşiktaş'a yakışır, doğru, faydalı transferler yaptığımızı düşünüyoruz."

"25 GOLÜN ALTINDA ATMAZ"

"Penaltılarla birlikte bence 25 golün altına falan düşmez."

"Brad Friedel, çalışmalara devam ediyor. Öncelik bu, faydalanamayacağımız oyuncuların ayrılmasıyla ilgili çalışmaları var. Gitmesi söz konusu olan oyunculardan da destek istiyoruz. Burada kalıp da gereğini yapmamış arkadaşların bize destek vermelerini istiyoruz. Giderken de el sıkışarak, kucaklaşarak ayrılmak istiyoruz. Eğer bunu başaramazsak, elimizdeki oyunculara lisans çıkaramayacağız. Camia olarak bir seferberlik var. Herkesin yardımına ihtiyacımız var."

"BUNU BAŞARMAMIZ LAZIM"

"Brad Friedel'in öncelikli görevi bu konuda Beşiktaş'a yardımcı olması. Bazı oyunculara teklifler var. Bazılarına da yok ne yazık ki. Bu safhada sıkıntılar var. Ama bir şekilde bunu başarmamız lazım."

"7 OYUNCUYU GÖNDERECEĞİZ"

"Şu ana kadar hocanın istekleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Bu şekilde devam edecek. Mutlaka birilerinin ayrılması lazım. Hepsinin kalması söz konusu değil. 7 oyuncudan ayrılmak zorundayız. Son karar hocanın olacak. Biz de saygı duyacağız ve gereğini yapacağız."

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