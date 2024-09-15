Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Trabzonspor maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'e başarılar dileyen Feyyaz Uçar, sözlerine şöyle başladı: 'Şenol Güneş, ülkemizin bir hocası. Milli takımımızda dünya üçüncülüğü var. Kendisine o açıdan sevgimiz ve saygımız sonsuzdur. Trabzonspor'da hocamıza başarılar dileriz, bizde başardıkları için de teşekkür ediyoruz. Futbolun güzelliği burada her zaman dostlarla tekrar karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Hocamızın da elbette ki hedefi galibiyet olacak. Takıma yeni gelen hocalar havayı değiştirirler. Takımın rekabeti artar kimyası değişir. Galibiyet için çıkacaklar sahaya.'

'TABİİ Kİ DERBİ DEĞİL'

Şimdiye kadar oynayacaklarını en zor maçın Trabzonspor olacağını söyleyen Feyyaz Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Kendi açımızdan konuşmam gerekirse sezona iyi başladık iyi bir takım oluşturduk. Doğal olarak fikstür gereği zorlu maçlar olabilir. Bugün şu ana kadar oynadığımız maçların en zoru olacak. Trabzonspor benim oynadığım zamanlardan beri en zor deplasmandır. Tabi ki bir derbi değil. Aynı şehrin iki takımı değiliz ama Türk futbolunun iki büyük takımıyız. Öncelikle tabi güzel bir futbol olsun. Biz Beşiktaş taraftarı olarak maçı galibiyetle sonlandırmak istiyoruz.'

Joao Mario transferi hakkında da konuşan Feyyaz Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Joao Mario, Giovanni van Bronckhorst'un çok istediği bir oyuncuydu. Transfer komitemiz zaman zaman başka mevkilerde oynayan değişik oyuncular da aradılar. Fakat hocamız kesinlikle Mario'yu istiyordu. Her iki kanatta ve gerekirse forvet arkasında kullanabileceğini söyledi. Hüseyin Yücel ile uzun bir görüşmesi oldu ve sonunda ikna etti.'

'Transfer dönemini nasıl geçirdiniz?' sorusunu da cevaplayan Feyyaz Uçar, sözlerini şöyle sonlandırdı:

'Kimseye nasip olmamıştır bu kadar eğlenceli ve stresli bir transfer dönemi. Bazı kardeşlerimizle vedalaşamadık. Onlardaki aşırı Beşiktaş ve İstanbul sevgisi yüzünden. Tabi ki bu tamamen performansla alakalı. Biz performansı iyi olan oyuncularla devam edeceğiz. Sağlam adımlarla ilerlemek istiyoruz. Hüseyin başkanımızın dediği gibi bizim de bir hayalimiz var. Hasan Arat, Hüseyin Yücel ve Kaan Şakul Beyler ben de zaman zaman onlara yardımcı olmaya çalıştım, hakikaten çok zorlandılar. Zor bir işi başardılar. Ben kendi adıma onlara çok teşekkür ediyorum. Başka türlü bu iş başarılamazdı. Bu iş için kararlılık gerekiyordu. Camianın desteği gerekiyordu ki camiamız da gereken desteğini gördü. Bu başarının da yavaş yavaş meyvelerini görmeye başladık. Tribünleri heyecanlandıran daha iyi bir Beşiktaş izliyoruz. Heyecanımızı yeniden kazandığımız için mutluyuz.'