Feyyaz Uçar'dan Ertuğrul Doğan'a yanıt

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Trabzonspor ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Maçın ardından Beşiktaş yöneticisi Feyyaz Uçar mücadeleyi değerlendirdi.

Feyyaz Uçar açıklamasında; "Rafa Silva'ya atılan tekmeler ne zaman bitecek merak ediyoruz. Kırmızı kart çözüm değil. Kariyeri bitecekse, söyleyin. Büyük bir yatırım yaptık bu oyuncuya. Her maçta tekme yiyor bu adam" dedi.

'HAKEMDE ÖYLE BİR FORMA GÖREMEDİK"

Uçar sözlerinin devamında; "Bizim formamız siyah-beyaz, hakemde öyle bir forma görmedik. Mağdur biziz. İki pozisyonumuz var, Masuaku'nun pozisyonu var. O da tartışılacaktır, hakem yorumcuları gerekeni söyler." ifadelerini kullandı.