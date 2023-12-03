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Spor

Feyyaz Uçar'dan ilk açıklama geldi

Beşiktaş Kulübü Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, Hasan Arat başkanlığa seçildikten sonra konuştu.

3 Aralık 2023 Pazar 23:57 - Güncelleme:
Feyyaz Uçar'dan ilk açıklama geldi
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Beşiktaş Kulübü Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Kendilerine duyulan güvenin karşılığına vereceklerini söyleyen Uçar, "Harika bir kongre oldu. Sabırla bekledi tüm katılımcılarımız, onlara teşekkür ediyorum. Bu salon, Beşiktaş'ın büyüklüğüne dar kaldı. Beşiktaş'ın üyeleri iradelerini gösterdi. Finalde de Hasan Arat'a olan güvenlerini net olarak ortaya koydular. Bu güvene layık olmaya çalışacağız." dedi.

"BEŞİKTAŞLILIK RUHUNU AŞILAMALIYIZ"

Beşiktaş ruhunu takıma aşılayacaklarını söyleyen Uçar, "Biz Beşiktaş genç takımından yetişiz. A takımında 12 sene futbol oynadım. Beşiktaş'ta çok güzel günler geçirdim. Bunun nasıl olduğunu çok net biliyorum. Kötü günleri de biliyorum. Futbolu kaçan şampiyonluklarda bizzat yaşıyorsunuz. Oradan ders alınca gelişimi gösteriyorsunuz. Bu o zamanki başarımızı arkadaşlığımıza, birlikteliğimize bağlı olarak başarıyorduk. Takımda o havayı sağlamamız lazım. O Beşiktaşlılık ruhunu öncelikle takımımıza, Beşiktaş'ın çocuklarıyla başlayarak aşılamamız lazım. Eğer o havayı yaratamazsanız zaten başarı olmaz. Tabii ki sektör büyüdü. Kazanılan paralar vs... Sosyal medyalarını bir kenara itip takımın bireyi olmaları için çalışacağız. Hepsi kendi ekseni etrafından dönen değil takım için çalışan yıldızlar yapacağız." ifadelerini kullandı.

"BİZİM DÖNEMİMİZDEN FARKLI OLMAYACAK"

Kendisinin futbol oynadığı dönemdeki gibi bir ortam oluşturacaklarını söyleyen Uçar, "Bizim dönemden farklı bir şey olmayacak. Öncelikli olarak kendi evlatlarımızın olduğu bir iskeletle, onu güzel takviyelerle tamamlayacağız. Mevcut kadroda kullanacağımız oyuncular, takım içerisinden kazanacağımız oyuncular var. Hala anlamamakta ısrar eden oyuncular olursa yapacak bir şey yok. Daha tempolu, daha istekli, daha mücadeleci bir takım kuracağız. Rıza Hoca ile 12 sene futbol oynadım. Yardımcı hocalığını yaptım. Neler yapabileceğini çok iyi biliyorum." sözlerini sarf etti.

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