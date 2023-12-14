Feyyaz Uçar'dan kadro dışı açıklaması!

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly'nin kadro dışı almasının yankıları sürüyor.

Siyah-beyazlılarda kadro dışı kalan 5 futbolcunun takıma geri dönebileceği iddia edildi.

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ta futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar'dan açıklama geldi.

FEYYAZ UÇAR: "TAKIMA DÖNMELERİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

TRT Spor'a konuşan Feyyaz Uçar, açıklamasında, "Kadro dışı kalan oyuncuların şu anda takıma dönmesi söz konusu değil. Hukuki süreç başladığı için takımdan koparamıyorsun ve bu nedenle antrenmanlara çıkacaklar. Şu an itibarıyla biz aynı noktadayız." şeklinde konuştu.

VINCENT ABOUBAKAR'DAN PAYLAŞIM

Vincent Aboubakar, kadro dışı kararının ardından şu açıklamayı yaptı;

"Artık bu saçma suçlamalara son verelim. Bu sezon herhangi bir saç bakımı yapmadım. Geçen sezon bittikten sonra ve sezon öncesi başlamadan saçlarıma bakım yapmıştım. Bu sezon kulüpte hiç kimseyle herhangi bir tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı. Bu sezon 11 gol 3 asist yaptım. Geçen sezonun ikinci yarısında 13 gol attım. Ve hepsinden önemlisi, sözleşmeli olduğum her dakika tüm çabamı ve konsantrasyonumu takıma veriyorum. Kulüp zaten durumu yeniden değerlendirdi ve e-posta gönderdi. Hukuki davalara konu olabilecek asılsız suçlamalardan vazgeçin, işimi yapmama izin verin."

BAILLY'NİN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Eric Bailly'nin menajeri Rafaele Pimenta ise, kadro dışı açıklaması sonrası, "Kadro dışı kalmasına şok olduk ve bu bizi çok şaşırttı. Eric'in yanlış bir şey yapmadığını bildiğimiz için tepkimizi göstermeye hazırlanıyoruz. Oyuncunun hakları ihlal ediliyor ve onu koruyacağımızdan emin olabilirsiniz" şeklinde konuştu.

GHEZZAL: "KEYFİ KARAR"

Rachid Ghezzal, kadro dışı kalmasının ardından paylaşım yaptı. Ghezzal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu sabah sosyal medyada tesadüfen keşfettiğim kulübün açıklamasını dikkate alıyorum. Bu beni şoke etti ve derinden yaraladı. BEŞİKTAŞ formasını giymekten, kazanmaktan ve takım için savaşmaktan her zaman gurur duydum ve sözleşmemin sonuna kadar bu fırsata sahip olduğum sürece yapmaya devam edeceğim.

Ancak, ismimin olası davranış sorunlarıyla veya takıma olan bağlılık eksikliğiyle ilişkilendirilmesini kabul edemem. Bu nedenle bu dışlamanın hiçbir şeyle ilgisi olmadığını size söylemeliyim: bu tamamen keyfi ve politik bir karardır.

Tüm taraftarlara, destek mesajlarınızın hepsini gördüğümü bilin. Bu mesajlar beni etkiledi ve size minnettarım. Sizi seviyorum."