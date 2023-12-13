Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Zürich'te basın mensupları ile sohbet toplantısı yaptı.

Feyyaz Uçar yaptığı açıklamada, "Sakatlarımız var eksiklerimiz var kadro dışı oyuncularımız var ama neticesinde oynamamız gereken bir maç. Hocamızla konuştuk, gençlere de fırsat verecek ve bu maçın gençler için bir şans olduğunu düşünüyoruz." dedi.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLAR"

Kadro dışı kararlarıyla ilgili konuşan Feyyaz Uçar, "Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda yönetim kurulumuz kadro dışı tasarrufunda bulundu. Bu oyuncularla ilgili süreç başlatıldı. Bu isimler tabii ki doğal olarak haklarını arayacaklar ve takımla birlikte olmak isteyecekler. Muhtemelen bu konuyla ilgili de hukuki süreç başladı." şeklinde konuştu.

"GERİ DÖNMEYECEKLER"

Feyyaz Uçar ayrıca, "Kalmak isteyen ve idmana çıkmak isteyenlerle ilgili bir tasarrufumuz olabilir önümüzdeki hafta içinde. Kadro dışı kalan isimlerin geri dönmesi söz konusu değil ama hukuki olarak tamamen takımdan ayıramıyorsun. Takımla birlikte idmana çıkabiliyorlar. Ayrılmak isteyenlerle de zaten vedalaşacağız." ifadelerini kullandı.