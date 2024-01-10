Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, basın mensuplarına Siyah-Beyazlı kulübün gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Feyyaz Uçar'ın açıklamaları:

"TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

"Hava soğuk böyle bir günde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Transfer çalışmaları devam ediyor, etmek zorunda. Birkaç mevkide transfer yapmak zorundayız. Şu an isim veremem. Kulüpleri, futbolcuları ve kendimizi zorda bırakıyoruz."

"LİDER KARAKTERLİ OYUNCULAR ÖNCELİĞİMİZ"

"Lider karakterli, diğer arkadaşlarını pozitif yönde etkileyecek oyunculara öncelik vereceğiz. Böyle oyunculara ihtiyacı var takımın."

"SANTOS'A BİLGİ VERDİK"

"Bizim için güzel bir gün. Yeni hocamız Fernando Santos'un ilk antrenmanı. İdmandan önce bilgilendirme toplantısı yaptık. Sadece bilgi verdik, sonrası onun sorumluluğudur."

KADRO DIŞILAR İÇİN AÇIKLAMA

"Hocamızla konuştuk her oyuncuyla ilgili bilgilendirdik. Bundan sonra tasarruf onda. Duruma göre kararını verecektir. Hocanın vereceği karara her karara saygılıyız. Kadro dışı oyuncularla ilgili tekliflere açığız. Olursa mutlaka değerlendireceğiz."

"SERDAR TOPRAKTEPE DEVAM EDECEK"

"Fernando Santos bize jest yaptı. Serdar Hoca'nın ekipte olup olmayacağını sorduk. O da kabul etti. Serdar Topraktepe artık A Takım kadrosunda yardımcı hocalardan biri olarak göreve devam edecek."

QUARESMA AÇIKLAMASI

-Ricardo Quaresma dönecek mi?

"Şu anda daha öncelikli konularımız var. Hocamızın böyle bir düşüncesi, tasarrufu varsa mutlaka değerlendiririz."