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Spor

Feyyaz Uçar'dan kritik transfer mesajı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile Beşiktaş karşılaştı. Beşiktaş ilk yarıda bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı. Maçın ardından Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar açıklamalar bulundu.

12 Ağustos 2024 Pazartesi 01:05 - Güncelleme:
Feyyaz Uçar'dan kritik transfer mesajı
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile Beşiktaş karşılaştı. Beşiktaş ilk yarıda bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı.

Maçın ardından Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar açıklamalar bulundu.

'ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

Feyyaz Uçar açıklamasında; "Biz geçen haftalarda da söyledik. Bizim transfer yapabilme, oyuncu alabilme manevramız yolladığımız oyunlara bağlı. Yolladığımız oyunculara bağlı gelişmeler olacak. Bazı oyuncular yardımcı oluyorlar gitme adına. Onların yerine transfer yapılacak. Çalışmalar devam ediyor." dedi.

Beşiktaş yöneticisi sözlerinin devamında; "Masuaku'ya ve diğer oyuncularımıza teklifler geliyor. Birçok oyuncumuza teklif var. Hocanın kararı önemli. Takımda iyi bir rekabet yaratmak istiyor. Hocanın direktifleri doğrultusunda hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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