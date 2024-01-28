Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, EMS Yapı Sivasspor'a 1-0 mağlup etti.

Bu mücadeleden sonra siyah beyazlıların futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar açıklamalarda bulundu.

İŞTE UÇAR'IN SÖZLERİ:

"VAR KAYITLARINI DİNLEYELİM"

Geçen hafta penaltımız verilmiyor. Bu hafta penaltımız VAR'dan iptal ediliyor. Niye hep Beşiktaş'ın başına geliyor? VAR'da neler oluyor? Bu kayıtları dinleyelim. Artık VAR kayıtları açıklansın. Niye hep Beşiktaş'a karşı aynı haksızlıklar? Yeter!

"ARTIK TOKAT AİLESİ HAKEMLERİNDEN KURTULALIM"

Artık yeter ya! Konuşmamak için direniyoruz ama yeter! Rica ediyoruz kardeşim! VAR'da kim var? Serkan Tokat! Metin Tokat'ı hatırlar mısınız? Bunlar üç nesil hakem! Dedelerinden büyüklerimiz, babalarından biz! Hala çekiyoruz ya! Bu aile hakemlerinden kurtulalım artık! Rakip de isyan ediyor, doğrudur! Düzgün yönetin abi ya! Bu kadar zor mu?

"ARTIK SABRIMIZ TAŞTI YETER!"

"Oyuncumuzun yan bağları kopuyor. Rebic'e tekmeye kırmızı kart yok! Geçen hafta verilmeyen penaltı var, bu hafta verilen penaltı iptal ediliyor! Neden hep Beşiktaş'a karşı? Hakemden gol yiyen takımız biz ya! Artık sabrımız taştı yeter! Maçın skoruna etki eden hareketler!"