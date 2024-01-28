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  • Feyyaz Uçar'dan maç sonu hakemlere sert eleştiri: Artık sabrımız taştı yeter!
Spor

Feyyaz Uçar'dan maç sonu hakemlere sert eleştiri: Artık sabrımız taştı yeter!

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, EMS Yapı Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Uçar yaptığı açıklamalarda hakemleri sert bir şekilde eleştirdi.

28 Ocak 2024 Pazar 18:31 - Güncelleme:
Feyyaz Uçar'dan maç sonu hakemlere sert eleştiri: Artık sabrımız taştı yeter!
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, EMS Yapı Sivasspor'a 1-0 mağlup etti.

Bu mücadeleden sonra siyah beyazlıların futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar açıklamalarda bulundu.

İŞTE UÇAR'IN SÖZLERİ:

"VAR KAYITLARINI DİNLEYELİM"

Geçen hafta penaltımız verilmiyor. Bu hafta penaltımız VAR'dan iptal ediliyor. Niye hep Beşiktaş'ın başına geliyor? VAR'da neler oluyor? Bu kayıtları dinleyelim. Artık VAR kayıtları açıklansın. Niye hep Beşiktaş'a karşı aynı haksızlıklar? Yeter!

"ARTIK TOKAT AİLESİ HAKEMLERİNDEN KURTULALIM"

Artık yeter ya! Konuşmamak için direniyoruz ama yeter! Rica ediyoruz kardeşim! VAR'da kim var? Serkan Tokat! Metin Tokat'ı hatırlar mısınız? Bunlar üç nesil hakem! Dedelerinden büyüklerimiz, babalarından biz! Hala çekiyoruz ya! Bu aile hakemlerinden kurtulalım artık! Rakip de isyan ediyor, doğrudur! Düzgün yönetin abi ya! Bu kadar zor mu?

"ARTIK SABRIMIZ TAŞTI YETER!"

"Oyuncumuzun yan bağları kopuyor. Rebic'e tekmeye kırmızı kart yok! Geçen hafta verilmeyen penaltı var, bu hafta verilen penaltı iptal ediliyor! Neden hep Beşiktaş'a karşı? Hakemden gol yiyen takımız biz ya! Artık sabrımız taştı yeter! Maçın skoruna etki eden hareketler!"

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