Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'a 1-0 yenildiği maçın ardından konuşan Feyyaz Uçar, maçın hakemine tepki gösterdi. Uçar, takımların arasındaki rekabetin sağlam tutulması gerektiğini vurguladı.

"ALTINDA BAŞKA BİR ŞEY ARAMAYIN!"

"Takım iyi mücadele etti, iyi futbol oynadı. Ellerinden geleni yaptılar. Belki son vuruşlarda biraz daha dikkatli, son paslarda isabetli davransaydık skor farklı olabilirdi. Oyunu çabuk başlatma çabalarımız, maçın hakemi tarafından engellendi. Maçın yavaş bir tempoda olmasına katkıda bulundu maçın hakemi. Biz bugün bir yıldönümünü kutlamak için buradaydık dostlar. Kuruluş yıldönümümüzü...

"KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜN MUTLULUĞU..."

"Rakibimiz kim olursa olsun bu stadyum yine 50 bin kişi olacaktı. Yine dolup taşacaktı. Biz kendi yıldönümümüzü kutluyoruz, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu maçın önemiyle ilgili başka şeyler düşünmeyin, altında başka bir şey aramayın. Doğduğumuz günü kutladık. Onun için bu kadar taraftar geldik. Büyük Beşiktaş taraftarına ayrıca teşekkür ediyorum."

SİLECEĞİZ DEDİLER SİLMEDİLER"

"Bugün talihsiz bir şey yaşadık. Onu paylaşmak istiyorum. Bugün Galatasaray yönetimini ağırladık, maçın sonuna kadar hep beraber maç seyredildi, yemek yenildi. Daha henüz Galatasaray yönetimi stadyumu terk etmemişken kurumsal olarak Galatasaray'ın yaptığı paylaşımı gördük."

"BU AHLAKİ ZEDELENMEDİR!"

Başkanımız, onların yöneticilerinden bu paylaşımın derhal silinmesini istedi. Önce silineceğini söylediler. Paylaşım hala silinmiş değil. Sabah bundan çok daha ağır bir paylaşım silinmiştir. Biz Beşiktaşız. Kartalı sığdıracak bir kafes, ağırlığını taşıyacak bir salıncak henüz yapılmadı, yapılmayacak dostlar. Kartal yükseklerde uçar. Biz rakiplerimize sosyal medya aracılığıyla konuşmak görüşmek istemiyoruz. İyiniyetle görüşürüz, tartışırız. Bu hareket hiç yakışmadı. Bunu belirtmek istiyorum. İş farklı yerlere gidiyor. Ahlaki zedelenmeye doğru gidiyor. Üzülürüz. Biz saha içindeki mücadelemize devam edeceğiz."

"VAR BİZİM ALEYHİMİZE VAR!"

"Maçın hakemine sormak istiyorum. İlk yarıdaki maçı da aynı hakem yönetti. Kendisine bir saldırıda bulunuldu. Sonra birdenbire tekrardan böyle bir maça verildi. Bir tane penaltı pozisyonu var. Bize genelde VAR'dan çağrılmıyor hakem. VAR bizim aleyhimize var, lehimize yok. Adını değiştirsinler, 'Beşiktaş için YOK' desinler. Adil yönetim istiyoruz. Bugün yine aynı şey oldu. Bir görüntü var, rakip formasından asılıyor Cenk'in, VAR çağırmıyor. Bizim oyuncumuz sarı kart bile tartışılır, bir ikili mücadele var, rakip oyuncu ufak bir temastan kendini yere atıyor. O zaman VAR çağırıyor. VAR'ın orada çağırması da garip, niye müdahale ediyor. Hakem yakında görmüş, sarı kartını göstermiş. Mevcut VAR sistemi, Beşiktaş'ın aleyhine devam etmektedir."

"SIRADAN AVRUPA TAKIMLARI ELİYOR"

"Üzülüyoruz. Taraftarımız üzülüyor. Bu şekilde Türk futbolu büyük yara alıyor dostlar. Ondan sonra Avrupa kupalarında çok sıradan ekiplere elenip geliyoruz. Dokunmayın maçlara. Bırakın iyi olan kazansın. Rekabeti bitirmeyin. Rekabeti öldürmeyin. Sahada iyi olan kazansın."

"TFF İSTİFAYA DESTEK VERİRİZ"

"İstifaya davet edilen bir TFF var. Bu konuda Kulüpler Birliği Vakfı olarak bir hamle yapmak istiyorlarsa biz de destekleriz. Kulüplerin bir arada vereceği karar önemli. Dursun Özbek 'TFF istifa' diye açıklama yaptıysa biz de elimizden gelen desteği veririz."

"TÜRK FUTBOLUNUN ÇINARIYIZ"

"Bizim TFF'ye ziyaretimiz, hakemlerle ilgili değildi. Gittiğimizde 2 aylık bir yönetimdik. Ziyaret etmek istedik. Türk futbolunun çınarıyız biz. Bütün kurumlarla iyi ilişkiler içerisinde olmak istiyoruz. Sadece hakemler için yapılan bir ziyaret değildi. Öyle olsa bile değişen bir şey yoktu zaten."

"YETERİ KADAR POZİSYONA GİRDİK"

"Bugün yeteri kadar pozisyona giren bir Beşiktaş, rakibini eksik yakalayan bir Beşiktaş seyrettik. Son paslar, son şutlarda isabet yoktu. Rakibimizden daha fazla atak yaptık, daha çok pozisyon ürettik. Zaman içerisinde takım gelişiyor. Hocamıza eleştiriler oldu zaman zaman ama bugün daha iyi Beşiktaş seyrettik."

"PAYLAŞIM SİLİNSİN İSTEDİ"

"Sayın Başkanımız, söz konusu paylaşımın silinmesini istedi. Diğer yöneticiler paylaşımın silineceğini söylediler ama ne yazık ki silinmedi."

"DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"

"Türk futbolunda değişen bir şey yok. Türkiye'de nedense MHK başkanı değişiyor, atamaya atananlar değişiyor. Başka değişen bir şey yok. Bizim futbolculuk dönemimizde de böyleydi. Ne yazık ki aynı şeyler aynı hatalar nedense hep bazı takımların lehine, bazı takımların aleyhine devam ediyor. Üzücü, yakışıksız bir durum. Rekabet ortamını kimsenin bitirmeye hakkı yok. Bırakın hak eden kazansın, şampiyon olsun. Avrupa'da da güçlü şekilde mücadele etsin. Türk futbolu kalkınsın. Artık Türk takımlarının başarısı, Avrupa'da yaptıklarıyla ölçülsün. Burada zaten her sezon bir takım şampiyon oluyor. Artık aşalım, Avrupa'da bir şeyler yapmaya çalışalım. Onun da yolu takımlar arasındaki rekabeti sağlam tutmakta yatıyor."

"RAPORU PAYLAŞSINLAR"

"Hakemlerle ilgili bir rapor yazılıyorsa kamuoyuyla paylaşılsın. Raporlar kendi aralarında gidip gelmesin. Gerekenler paylaşılsın. Kamuoyunu bilgisiz bırakmak hoş değil. Açıklamalarını bekliyoruz. Herhalde zaman içerisinde açıklayacaklardır."

"SARI KART GÖRMELİLERDİ"

Galatasaray'ın derbiyi kart görmeden kapatması

Feyyaz Uçar: "Birkaç tane pozisyon vardı, bize göre Galatasaraylı oyuncuları sarı kart görmeliydi. Geçiştirildi. Biz sarıdan kırmızıya dönüyoruz. Siz de görüyorsunuz, artık aynı şeyleri tekrarlamaktan sıkılıyoruz, üzülüyoruz. Değişen bir şey olmuyor. Halil Umut Meler'in daha önce yönettiği maçlara bakarsanız kime ne kadar sarı kart, ne kadar kırmızı kart gösteriyor görürsünüz."

"SENEYE ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAĞIZ"

"İnşallah seneye şampiyonluğa oynayacağız ve inşallah bu tavır, bu yanlı yönetim devam etmez. Beşiktaş'ın tepkisi çok daha ağır olur. Bunu şimdiden söyleyeylim. Yanlış anlaşılmasın. Tehdit değil adalet arzusudur. Bu sezon hedefimiz Türkiye Kupası ve üçüncülük. Seneye şampiyonluk mücadelesi vermek istiyoruz. O zaman tepkilerimiz çok daha farklı çok daha ağır olabilir. Öyle bir şey yaşanmaz diye umuyorum."