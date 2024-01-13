Beşiktaş'ın Şube Futbol Sorumlusu Feyyaz Uçar, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Feyyaz Uçar'ın açıklamaları...

"RAHMET DİLİYORUZ"

"Ne yazık ki yine şehitlerimiz, yaralılarımız var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımızın sağlıklarına kavuşmalarını istiyoruz. Onlara minnattarız. Vatan için canlarını ortaya koyuyorlar."

"GERÇEK BEŞİKTAŞ BUDUR"

"Bugün çok önemli bir galibiyet oldu. Son 3 maçta içeride kaybetmek, büyük takım oyunu değildi. İçeride kazanmak zorundasınız büyük takımsanız. O açıdan bugünkü galibiyet çok önemliydi. Fernando Santos'a hoş geldin diyoruz. Ümraniye'de de o havayı hissedebiliyoruz. Hoca geldiğinden beri güzel bir heyecan, disiplin pekişmeye başladı. Gerçek Beşiktaş budur. Bu galibiyeti Fernando hocamıza ve taraftarımıza armağan ediyoruz"

"DİZİNDE DÖNME VAR"

"Amir'in dizinde ciddi bir dönme var. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Yarın MR'ı çekilecek."

"ÖZ GÜVENİ AŞILADI"

"Hocamız çok şey bir şey söyledi, öz güven. O öz güveni oyunculara aşıladı. O gelmeden önce de biz oyunculara biz aşılamaya çalıştık ama teknik direktörün iletişimi burada ön plana çıkıyor."

"ONLAR BİZİM GELECEĞİMİZ"

"Semih'le ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Son 4 maçta 5 gol atarak müthiş bir başarıya imza attı. Bu performansının ardından, sözleşmesinin uzatılıp, 2028'e kadar Beşiktaş'ta olması, yine aynı konuya getiriyor, Semih'e verdiğimiz öz güven. Onun da bugün etkilerini görüyoruz. Verdiğimiz öz güvenin karşılığını alıyoruz. Diğer genç oyuncularımızın sözleşmeleri 2026, 2027'ye kadar devam ediyor. Onlar Beşiktaş'ın geleceği. Semih'le biz bir örnekleme yaptık, inşallah diğer oyuncularla bu devam edecek."

"İKİ BÖLGEYE TRANSFER YAPACAĞIZ"

"Stoperde adaylar var. Fernando Santos o bölgeye ve ön liberoya oyuncu istiyor. Seçenekleri sunduk. Bir ortak noktada mutabakata varılıp bu 2 bölgeye transfer yapacağız"

"ABOUBAKAR İLE GÖRÜŞÜLÜR"

"Elimizde 2 tane santrfor var. Aboubakar da gelince, 3 olacak. Hocamız kadro dışı kalan oyuncularla ilgili kendi inisiyafini kullanacaktır. Aboubakar'la da görüşeceğini düşünüyorum. Sakatlığın durumuna baktıktan sonra nasıl bir yol haritası çizilecek, Aboubakar'dan bu sene randıman alınır mı, başka bir alternatif düşünülür mü, hocayla birlikte karar vereceğiz buna. Son 20 dakikalar sıkıntılı geçiyordu bugün son 20 dakikada maçı çevirdik."

"LİDER ALACAĞIZ"

"Hocamızın ilk söylediği şey, "Bu takıma bir ya da iki lider oyuncu gerekiyor" dedi. Öncelikli çalışmalarımız bu konuda ilerleyecek. Daha sonra da hocamız istediğini getirebilir buraya"

"GHEZZAL DA RAHATSIZDIR"

"İnşallah Ghezzal kardeşimizle ilgili de böyle bir gelişme yaşanacak. Oyuncunun da rahatsız olduğunu düşünüyorum. Sözleşmesindeki o noktayı ortadan kaldırsak, hem Ghezzal, hem hocamız hem de biz yönetim olarak rahat ederiz. Gönlümüzden geçen şampiyonluk sezonundaki performansına ulaşması. Sakatlıkları nedeniyle son 2 sezonda bunu gerçekleştiremedi. İyi bir Ghezzal, bizim yıldızımızdır, iyi oyuncumuzdur, güvencemizdir"

"YABANCI ALMAK İÇİN OYUNCU SATMALIYIZ"

"Yabancı transferi için bazı arkadaşlarımızla vedalaşmamız gerekiyor. Şu anda bir yer boşaldı, Bailly'nin gidişiyle. Diğer oyunculardan böyle bir durum söz konusu"

"RIZA HOCANIN HABERİ VARDI"

"Artık bizim takımımızın bir hocası var. Biz artık geriye bakmak istemiyoruz. Önümüze bakacağız. Rıza Hocamızın bilgisi vardı. İlk kendisine bilgi verildi kadro dışında. Keşke o zaman, "Şunu değil, bunu kadro dışı bırakın ya da buna ihtiyacım var bırakmayın" demiş olsaydı olaylar çok daha farklı gelişecekti. Ben burada uzun süre yöneticilik yapmayacağım. Değişimler olacaklar. Yeni arkadaşlar gelecek. Tekrar yorumculuğu döndüğümde bu süreçte yaşananları söyleyeceğim tek tek. Burada yaşanılan her şeyi bir bir konuşacağım. Mesela diyeceğim ki, "Mustafa Hekimoğlu kadro bu kadar darken, niye genç Milli Takım'a gitti? Mustafa Hekimoğlu'nu Hamit Altıntop'tan kim geri talep etti? Samet Aybaba mı aradı? Elin, kadron bu kadar darken, sen oyuncularını neden genç Milli Takım'a veriyorsun? Orada Hamit Altıntop'a çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir şey söyledi, "Oyuncunun bir Avrupa maçında oynaması, genç Milli Takım'da oynamasından daha iyi olur" dedi. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Zamanı gelince biz de konuşuruz"