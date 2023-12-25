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Spor

Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın açıklaması! ''Kasımpaşa maçına yeni hocamızla çıkmak istiyoruz''

Beşiktaş'ta futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, Hatayspor maçının ardından teknik direktör adayları için açıklama yaptı. Uçar, Sergen Yalçın'ın da adaylar arasında olduğunu söyledi.

25 Aralık 2023 Pazartesi 22:32 - Güncelleme:
Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın açıklaması! ''Kasımpaşa maçına yeni hocamızla çıkmak istiyoruz''
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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Hatayspor karşısındaki 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren Feyyaz Uçar "Beşiktaş üst üste 3 maç yenilemez. Çocuklar çok istekli ve arzuluydu. Bizim için ümit verdiler. Böyle mücadele etmeleri gelecek adına umut verici." dedi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR, SERGEN YALÇIN

Yeni teknik direktör arayışları ve Sergen Yalçın ile ilgili soruları cevaplayan Feyyaz Uçar "Teknik direktörler ile görüşüldü. Doğru kararı vermek istiyoruz. Kasımpaşa maçına yeni hoca ile çıkmak istiyoruz. Bu hafta içerisinde birkaç hoca ile daha görüşeceğiz. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın evladı adaylar arasında var. İsim söylememem lazımdı ama Beşiktaş'ın çocuğu olunca, insan dayanamıyor." ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay'ın ayrılmasıyla ilgili soruya da cevap veren Feyyaz Uçar "Rıza Çalımbay ile biz ayrılamayız. Bizim kader birliğimiz var. Bu profesyonel bir şey. Sadece Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünden ayrıldı. İnşallah ileride yine beraber çalışacağız." dedi.

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