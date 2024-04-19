Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Ankaragücü'nü mağlup ettikleri maçın ardından açıklama yaptı.

FERNANDO SANTOS SÖZLERİ

"Santos'a tekrar teşekkür ediyoruz. Geldiği gibi beyefendi bir şekilde ayrıldık kendisiyle. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bu maçın, bu galibiyetin, bu oyunun, tabii ki hala eksiklerimiz var. Tempomuz, karar verme, pas organizasyonu bunları daha iyi hale getireceğiz. Futbolcularımızın ellerinden geleni yapma çabası bizi mutlu etti. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz."

"BİR HAFTADA TAKIM DEĞİŞMEZ"

Bir haftada takımı çok fazla değiştiremezsiniz. Sezonu Serdar Topraktepe ile tamamlayacağız. Yeni sezonda da Serdar Topraktepe teknik heyetin içerisinde olacağını biliyor. Belki birinci adam, belki ikinci adam. Oyunculara birbirlerine sarılmaları gerektiğini söyledik. Bireysel olarak görüşmelerimiz oldu. Ortamı toparlamaya çalıştık. Onun da etkili olduğunu düşünüyoruz.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR

"Başkanımızın lafının üzerine laf olmaz. Yüzde 50-50. Tabii ki arayışlarımız olacak ama şu anda öncelikli olan şey kupadaki yarı final."

"KADROYA GÖRE HOCA..."

"Hoca ihtiyacı hasıl olduğunda başkanımız birçok teknik adamla görüştü. Sezon arası olması nedeniyle, kadro dolayısıyla, görüşülen 20 hocadan çoğundan okey alamadık. Sayın Fernando Santos, bu cesareti gösterdi. Biz aynı arayışı, birkaç hafta içerisinde yeniden başlatacağız. Amacımız, Beşiktaş'ın taktik-teknik anlayışına uygun, enerjik, dinamik, mücadeleci bir kadroya göre hoca arayacağız. Bu konuda hedefimiz budur. Onu da bilmenizde fayda var."

"GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK"

"Birçok hocanın adı geçiyor. Ama şu anda resmi bir görüşme olmadı ama mutlaka başlayacak görüşmeler."

"HAK ETTİKLERİ YERDELER"

"Ankaragücü takımına saygı duyuyoruz. Ankara'nın değerli bir ekibi. Kupada hak ettikleri yerdeler. Bizim hedefimiz kupayı almak. İki maç da zor olacak. İç sahada son derece istekli, agresif oynayan bir Ankaragücü var. İki ayaklı bir maç. Amacımız olmadan gol yemeden dönmek olur. Ama kesinlikle kolay olmayacak. Bugünkü Ankaragücü, oyun oynamaya çalışan, birçok pozisyon yakalayan bir ekipti. Aynı anlayışla çıkacaklarını düşünüyorum."

FENERBAHÇE DERBİSİ

"Şu anda maç maç gideceğiz. Fenerbahçe derbisi kadar önemli bir maçımız var. Kupa maçından sonra Fenerbahçe maçının hazırlıkları başlayacak."

"ÖZ KAYNAĞA ÖNEM VERİYORUZ"

"Beşiktaş öz kaynak düzenine çok önem veren bir ekiptir. Biz oralardan geldik. Bu formayı uzun yıllar terlettik. İnşallah birçok yeni gencimiz de bu şansı yakalayacak."