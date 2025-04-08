Feyzullah Aktürk, bronz için mindere çıkacak

Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'na serbest stil müsabakalarıyla devam edildi.

Başkent Bratislava'daki organizasyonun ikinci gününde 5 milli güreşçi mindere çıktı.

Son 3 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk, 92 kiloda Almanya'dan Rahmatullah Moradi'yi 7-0, İtalya'dan Benjamin Konrad Honis'i ise 12-2 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi.

Feyzullah, yarı finalde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alan Dağıstan asıllı Avrupa şampiyonu Dauren Kurugliev ile karşılaştı. Feyzullah ile Yunanistan adına güreşen Kurugliev arasındaki karşılaşma 3-3 bitti. Müsabaka içerisinde tek seferde en yüksek puanı (2 puan) alan Kurugliev, finale yükseldi.

Slovakya'daki şampiyonada serbest stilde yarı final gören tek milli güreşçi olan Feyzullah, çarşamba bronz madalya karşılaşmasına çıkacak.

OSMAN'IN MADALYA ŞANSI SÜRÜYOR

Türkiye'yi 86 kiloda temsil eden Osman Göçen, ilk maçında Bulgaristan adına mücadele eden Dağıstan asıllı son olimpiyat şampiyonu Magomed Ramazanov'a yenilmesine rağmen rakibi finale yükseldiği için repesaj şansı elde etti.

Repesaj maçında çarşamba günü İsrail'den Matthew Phillip Finesilver ile karşılaşacak Osman, rakibini mağlup etmesi durumunda bronz madalya müsabakası yapacak.

Milli sporculardan Emrah Ormanoğlu (61 kilo), Fazlı Eryılmaz (74 kilo) ve Hakan Büyükçıngıl (125 kilo) ise organizasyona veda etti.

Şampiyonanın ilk gününde de serbest güreşçiler Muhammet Karavuş (57 kilo), Cabbar Duyum (65 kilo), Haydar Yavuz (70 kilo), Okan Tahtacı (79 kilo) ve Resul Güne (97 kilo) elenmişti.

Türkiye'nin altın madalya kazanma şansının kalmadığı serbest stilde müsabakalar yarın tamamlanacak.

YASEMİN VE BUSE MİNDERE ÇIKIYOR

Şampiyonada yarın ayrıca kadınlar kategorisinde karşılaşmalar başlayacak. 50, 55, 59, 68 ve 76 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.

Kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 55 kiloda Tuba Demir, 59 kiloda Bediha Gün, 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit mindere çıkacak.