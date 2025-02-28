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Spor

Feyzullah Aktürk, bronz madalya kazandı

Arnavutluk'ta düzenlenen Muhamet Malo Turnuvası'nda Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, bronz madalya kazandı.

AA28 Şubat 2025 Cuma 10:49 - Güncelleme:
Feyzullah Aktürk, bronz madalya kazandı
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Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Arnavutluk'ta düzenlenen Muhamet Malo Turnuvası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Tiran'da gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler serbest stil 92 kiloda Feyzullah Aktürk mindere çıktı.

Yarı finalde İranlı Kamran Ghorban Ghasempour'a mağlup olan Feyzullah, bronz madalya mücadelesinde Gürcü rakibi Miriani Maisuradze'yi yenerek turnuvayı üçüncü tamamladı.

125 kiloda ise Hakan Büyükçıngıl, yarı finalde İranlı Amir Hoseyin Abbas Zare'ye mağlup oldu. Hakan, bronz madalya mücadelesinde de Belaruslu Dzianis Khramiankou'ya yenilerek turnuvayı 5. sırada bitirdi.

  • Feyzullah Aktürk
  • güreş
  • Muhamet Malo

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