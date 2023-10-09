İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2023 Pazartesi / 25 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7049
  • EURO
    29,3313
  • ALTIN
    1645.75
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Feyzullah Kadıoğlu: ''Şampiyon yapacağız ve gideceğiz''
Spor

Feyzullah Kadıoğlu: ''Şampiyon yapacağız ve gideceğiz''

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu Beyaz TV'ye konuştu.

9 Ekim 2023 Pazartesi 01:36 - Güncelleme:
Feyzullah Kadıoğlu: ''Şampiyon yapacağız ve gideceğiz''
ABONE OL

Sarı lacivertli formayla her geçen maç performansını katlayan ve artık Avrupa kulüplerinin de hedefi olan oğluyla ilgili konuşan baba Kadıoğlu, "Ferdi daha da iyi olacak. Scoutların takibiyle ilgili bir şey diyemem. Ben şoförlüğünü yapıyorum. Saha içinde oyunu iyi görüyor, çok sabırlı ve çok çalışıyor. Tekniği için küçüklüğünde uğraştım, gerisini kendi yaptı." sözlerini kullandı.

"ŞAMPİYON YAPIP GİDECEĞİZ"

Baba Kadoğlu Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olacağını söyleyerek şampiyonluğun ardından Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, "Bu sene, o sene olacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız ve gideceğiz." açıklamasını yaptı.

"TRABZONSPOR'DAN TEKLİF GELMEDİ"

Kendilerinin Trabzonlu olduğunu belirten Feyzullah Kadıoğlu, oğlunun hangi lige gitmesini istediğine yönelik soruya, "Ben Trabzonluyum, daha önce Trabzonspor'dan teklif gelmedi. İspanya ve Almanya'ya gitmesini isterim. Ama büyük takıma gitmesini isterim. Burada kalıp seriye de bağlayabilir." cevabını verdi.

"FERDİ TÜRKÇE BİLİYOR"

Oğlunun Türkçe bildiğini de ilk kez açıklayan baba Kadıoğlu, "Ferdi, Türkçe biliyor ama yanlış kelime kullanır, siz gazeteciler de üzerine atlar." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.