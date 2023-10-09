Feyzullah Kadıoğlu: ''Şampiyon yapacağız ve gideceğiz''

Sarı lacivertli formayla her geçen maç performansını katlayan ve artık Avrupa kulüplerinin de hedefi olan oğluyla ilgili konuşan baba Kadıoğlu, "Ferdi daha da iyi olacak. Scoutların takibiyle ilgili bir şey diyemem. Ben şoförlüğünü yapıyorum. Saha içinde oyunu iyi görüyor, çok sabırlı ve çok çalışıyor. Tekniği için küçüklüğünde uğraştım, gerisini kendi yaptı." sözlerini kullandı.

"ŞAMPİYON YAPIP GİDECEĞİZ"

Baba Kadoğlu Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olacağını söyleyerek şampiyonluğun ardından Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, "Bu sene, o sene olacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız ve gideceğiz." açıklamasını yaptı.

"TRABZONSPOR'DAN TEKLİF GELMEDİ"

Kendilerinin Trabzonlu olduğunu belirten Feyzullah Kadıoğlu, oğlunun hangi lige gitmesini istediğine yönelik soruya, "Ben Trabzonluyum, daha önce Trabzonspor'dan teklif gelmedi. İspanya ve Almanya'ya gitmesini isterim. Ama büyük takıma gitmesini isterim. Burada kalıp seriye de bağlayabilir." cevabını verdi.

"FERDİ TÜRKÇE BİLİYOR"

Oğlunun Türkçe bildiğini de ilk kez açıklayan baba Kadıoğlu, "Ferdi, Türkçe biliyor ama yanlış kelime kullanır, siz gazeteciler de üzerine atlar." ifadelerini kullandı.