FIA'dan beklenen açıklama geldi! Formula 1'de 2026 takvimi belli oldu

FIA ve Formula 1'den yapılan açıklamada, toplam 24 yarışın yer aldığı takvim 6 Mart'ta Avustralya'da başlayacak, 6 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.
Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin geçen yıl olduğu gibi nisan ayında yapılmasına karar verildi.
Bu yılın takviminden çıkarılan İtalya'nın Emilia-Romagna Grand Prix'sinin yerine ise İspanya'daki Madrid Grand Prix'si eklendi.
Formula 1'de 2026 yılının takvimi şöyle:
|Tarih
|Ülke
|Pist
|6-8 Mart
|Avustralya
|Melbourne
|13-15 Mart
|Çin
|Şanghay
|27-29 Mart
|Japonya
|Suzuka
|10-12 Nisan
|Bahreyn
|Sakhir
|17-19 Nisan
|Suudi Arabistan
|Cidde
|1-3 Mayıs
|ABD
|Miami
|22-24 Mayıs
|Kanada
|Montreal
|5-7 Haziran
|Monako
|Monako
|12-14 Haziran
|İspanya
|Barselona
|26-28 Haziran
|Avusturya
|Spielberg
|3-5 Temmuz
|Birleşik Krallık
|Silverstone
|17-19 Temmuz
|Belçika
|Spa-Francorchamps
|24-26 Temmuz
|Macaristan
|Budapeşte
|21-23 Ağustos
|Hollanda
|Zandvoort
|4-6 Eylül
|İtalya
|Monza
|11-13 Eylül
|İspanya
|Madrid
|25-27 Eylül
|Azerbaycan
|Bakü
|9-11 Ekim
|Singapur
|Singapur
|23-25 Ekim
|ABD
|Austin
|30 Ekim-1 Kasım
|Meksika
|Mexico City
|6-8 Kasım
|Brezilya
|Sao Paulo
|19-21 Kasım
|ABD
|Las Vegas
|27-29 Kasım
|Katar
|Lusail
|4-6 Aralık
|Abu Dabi
|Yas Marina