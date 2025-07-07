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Spor

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'ya yenildik

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Polonya'ya 73-42 mağlup oldu.

AA7 Temmuz 2025 Pazartesi 00:11 - Güncelleme:
FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'ya yenildik
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Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Polonya'ya 73-42 mağlup oldu.

Milli takım, İspanya'nın La Palma Adası'nda düzenlenen organizasyonda Polonya ile karşılaştı.

Roberto Estrello Salonu'ndaki müsabakanın ilk çeyreğini 18-13 üstün tamamlayan Polonya, soyunma odasına da 34-18 önde gitti.

İkinci yarıda farkı daha da açan Polonya, üçüncü periyodunu 56-24 önde bitirdiği karşılaşmadan 73-42 galip ayrıldı.

Türkiye, gruptaki üçüncü ve son maçında yarın Çekya ile karşılaşacak.

  • Türkiye Basketbol
  • Avrupa Şampiyonası
  • Polonya mağlubiyeti

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