FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kura tarihi belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Stavros Niarchos Vakfı Kültür Merkezi'nde organize edilecek kura çekimi TSİ 21.00'de başlayacak.

Türkiye, toplam 16 ülkenin katılacağı organizasyonda İtalya, Almanya ve Çekya ile birlikte 2. torbada yer alıyor.

Kura çekimi, FIBA'nın YouTube kanalından canlı olarak yayımlanacak.

Bu yıl 40. kez düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 18-29 Haziran tarihlerinde Almanya, Çekya, Yunanistan ve İtalya'nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek.

KURA ÇEKİMİNDEKİ DÖRT TORBA ŞU ŞEKİLDE:

1. torba: İspanya, Fransa, Belçika, Sırbistan

2. torba: Türkiye, İtalya, Almanya, Çekya

3. torba: Büyük Britanya, Karadağ, Slovenya, Yunanistan

4. torba: İsveç, Litvanya, Portekiz, İsviçre