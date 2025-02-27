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Spor

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kura tarihi belli oldu

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kura çekimi, 8 Mart Cumartesi günü yapılacak.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 14:35 - Güncelleme:
FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kura tarihi belli oldu
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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Stavros Niarchos Vakfı Kültür Merkezi'nde organize edilecek kura çekimi TSİ 21.00'de başlayacak.

Türkiye, toplam 16 ülkenin katılacağı organizasyonda İtalya, Almanya ve Çekya ile birlikte 2. torbada yer alıyor.

Kura çekimi, FIBA'nın YouTube kanalından canlı olarak yayımlanacak.

Bu yıl 40. kez düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 18-29 Haziran tarihlerinde Almanya, Çekya, Yunanistan ve İtalya'nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek.

KURA ÇEKİMİNDEKİ DÖRT TORBA ŞU ŞEKİLDE:

1. torba: İspanya, Fransa, Belçika, Sırbistan

2. torba: Türkiye, İtalya, Almanya, Çekya

3. torba: Büyük Britanya, Karadağ, Slovenya, Yunanistan

4. torba: İsveç, Litvanya, Portekiz, İsviçre

  • FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası
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