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Spor

FIBA Avrupa Kupası'nda Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Basketbolda FIBA Avrupa Kupası'nda 2024-2025 sezonunda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belirlendi.

19 Temmuz 2024 Cuma 17:22 - Güncelleme:
FIBA Avrupa Kupası'nda Türk takımlarının rakipleri belli oldu
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Almanya'nın Münih kentindeki kura çekiminde Türkiye'den TOFAŞ, Bursaspor ve Aliağa Petkim kulüpleri yer aldı.

AVRUPA KUPASI'NDAKİ RAKİPLER

TOFAŞ, A Grubu'nda Petrolina AEK (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), Lowen Braunschweig (Almanya) ile Şampiyonlar Ligi elemelerinde Trepca (Kosova) -Keravnos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacak. Bursaspor, Casademont Zaragoza (İspanya), Şampiyonlar Ligi elemelerinde kaybeden bir takım ve FIBA Avrupa Kupası elemesindeki Anorthosis Famagusta (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)-Visit Malta Starlites Naxxar (Malta) eşleşmesinin galibiyle B Grubu'nda yer alacak. İzmir ekibi Aliağa Petkim ise D Grubu'nda Anwil Wloclawek (Polonya), Dinamo Banco di Sardegna (İtalya) ve FIBA Avrupa Kupası elemesindeki Sporting (Portekiz)-Spirou Basket (Belçika) eşleşmesinin galibiyle D Grubu'nda mücadele edecek.

TURNUVA PROGRAMI

Kupada 10 grupta 40 takımın yer alacağı normal sezonda, gruplarında ilk sırada yer alan 10 ekip ikinci tura yükselecek. Gruplarda ikinci olan en iyi 6 takım da adını ikinci tura yazdıracak. Eleme maçları 24-27 Eylül'de, normal sezon grup maçları ise 9 Ekim-13 Kasım tarihlerinde oynanacak.

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