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Spor

FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk günün sonuçları ve puanları belli oldu

İspanya ve Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ilk günü sona erdi.

AA18 Haziran 2021 Cuma 00:29 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 00:29
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'nda ilk maçında Slovenya'ya 72-47 yenildi.

Turnuvada ilk gün maçlarının sonuçları ve puan durumu şöyle:

A Grubu (İspanya):

İsveç-Slovakya: 74-57

Belarus-İspanya: 53-51

TakımlarOGMAYAv.P
1- İsveç11-7457172
2- Belarus11-535122
3- İspanya1-15153-21
4- Slovakya1-15774-171

B Grubu (İspanya):

Karadağ-Yunanistan: 70-55

Sırbistan-İtalya: 86-81 (Uzatmada)

TakımlarOGMAYAv.P
1- Karadağ11-7055152
2- Sırbistan11-868152
3- İtalya1-18186-51
4- Yunanistan1-15570-151

C Grubu: (Fransa)

Bosna Hersek-Belçika: 70-55

Slovenya-Türkiye: 72-47

TakımlarOGMAYAv.P
1- Slovenya11-7247252
2- Bosna Hersek11-7055152
3- Belçika1-15570-151
4- Türkiye1-14772-251

D Grubu: (Fransa)

Rusya-Çekya: 73-69

Fransa-Hırvatistan: 105-63

TakımlarOGMAYAv.P
1- Fransa11-10563422
2- Rusya11-736942
3- Çekya1-16973-41
4-Hırvatistan1-163105-421

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