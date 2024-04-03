FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final'ine Mersin ev sahipliği yapacak

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final (Final Four) heyecanı Mersin'de yaşanacak. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da dünyanın en prestijli organizasyonlarından birinin Mersin'de yapılacağına dikkat çekti.

FIBA Kadınlar EuroLeague'de Final Four heyecanı, 12-14 Nisan tarihleri arasında Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda yaşanacak. ÇBK Mersin, Fenerbahçe, Fransa'dan Villeneuve d'Ascq LM ve Çekya'dan USK Prag'ın mücadele edeceği organizasyonun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Çukurova Basketbol Kulübü Başkanı Serdar Çevirgen de katıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacak olmanın memnuniyetini ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Basketbolun en çok takip edilen kitle sporlarından biri olduğunu ifade eden Pehlivan, ÇBK Mersin'in kurulduğu 2017 yılından bugüne kadar başarı hikayesi yazdığını vurgulayarak, "Buna sizler de tanıksınız. Son 1,5-2 yılına da bizler tanığız" dedi.

"ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"



Dörtlü Final'in daha önce İstanbul'da yapıldığını hatırlatan Vali Ali Hamza Pehlivan, "Dörtlü Final ülkemizde ilk kez Anadolu'da ve ilk kez Mersin'de yapılıyor olması bizler için ayrı bir önem ve değer ifade ediyor. Burada da bunun yapılıyor olmasının en önde gelen nedenlerinden birisi Çukurova Basketbol Takımı'nın elde etmiş olduğu başarıdır" diye konuştu.

Sporda altyapı ve tesislerin önemine işaret eden Vali Pehlivan, Mersin'in bu konuda önemli bir konumda olduğunu belirtti. Kentteki tesisler hakkında da bilgi veren Pehlivan, "Dolayısıyla bu tesislerin varlığı bizim her branşta faaliyet göstermemize, turnuvalar düzenlememize, şampiyonalara ev sahipliği yapmamıza da vesile oluyor" cümlelerine yer verdi.

Avrupa'nın en prestijli, hatta dünyanın en prestijli organizasyonlarından birinin Mersin'de yapılacağını dile getiren Ali Hamza Pehlivan, şöyle devam etti:

"12-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonun güzel Türkiye'mizin Akdeniz'de yıldızı her geçen gün parlayan güzel ilimiz Mersin'de yapılıyor olması ilimizin tanıtımı açısından da ziyadesiyle elbette ki önemli. Böyle bir uluslararası organizasyonda gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası düzeyde misafirlerimiz olacak. Buradaki müsabakalar vesilesiyle yayınlar yapılacak. Her aşamasında Mersin'iminizin adı geçecek. Dolayısıyla biz birçok boyutuyla bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet ve mutluluk duyuyoruz."

"İKİ TÜRK TAKIMINDAN BİRİ FİNALDE OLACAK"



Organizasyonda ÇBK Mersin ve Fenerbahçe Alagöz ile Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımı ve Çekya temsilcisi USK Prag'ın mücadele edeceğini aktaran Mersin Valisi Pehlivan, "Tabii iki Türk takımının olması ve ilk müsabakayı da iki Türk takımının yapıyor olması, bir Türk takımının finalde olacağı anlamına geliyor. Elbette Mersin'deyiz, Mersinliyiz. Burada genel tanıtım yapıyoruz ama pozitif yorum da yaparak takımımız şampiyon olsun diyoruz ve gönülden arzu ediyoruz. Ama bununla birlikte katılacak tüm takımlara başarılar diliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Vali Pehlivan, ayrıca organizasyonun gerçekleştirileceği Servet Tazegül Spor Salonunda çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, "Son halini görünce biraz da belki şaşıracaksınız. Çünkü uluslararası organizasyon yapılacak nitelikte bir formata çevirdik" açıklamasını yaptı.

KAMİL NOVAK: "DÖRTLÜ FİNAL İYİ BİR BAŞLANGIÇ"



Milli takım ve kulüpler bazında birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten FIBA Genel Sekreteri Kamil Novak ise, "Ulusal basketbol federasyonları açısından Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye'nin basketbol anlamında çok aktif olduğunu söylemek sürpriz olmayacaktır" dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun FIBA öncülüğünde organize edilen birçok etkinliğe katkı sunduğundan bahseden Novak, "FIBA ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yakın ortaklar olduğundan bahsetmeme gerek yok. Türkiye'de, dünya şampiyonası bazında 2010 yılında erkekler, 2015 yılında da kadınlar şampiyonası düzenlendi. Türkiye'de gerçekleştirilecek Dörtlü Final çok önemli ancak biz çok yatırım yapıyoruz ve amacımız bunu daha da üst seviyeye, mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak. Dörtlü Final bu bakımdan iyi bir başlangıç" diye konuştu.

"BASKETBOL DÜNYASININ IŞIKLARI MERSİN'İN ÜZERİNDE OLACAK"



Novak, gerçekleştirilecek organizasyonla bütün basketbol dünyasının ışıklarının Mersin'in üzerinde olacağını vurgulayarak, "Çukurova bölgesi tanıtılacak, Mersin'in tanıtımı olacak ve tüm bu sporseverlerin gözü kulağı Mersin'de olacak" dedi.

Mersin'de birçok genç sporcunun Çukurova Basketbol altyapısında mücadele ettiğinden haberdar olduğunu da dile getiren Novak, "Daha önceki konuşmalarda edindiğim bilgilere göre şahsi fikrim altyapıdaki gençlerin sayısının özellikle çok olması beni çok etkiledi. Burada yüzlerce ve binlerce genç çocuktan bahsediyoruz. Bu basketbolcular, onlara rol model ve iyi bir örnek olacaklar. Belki çocukların hepsi profesyonel basketbolcular olamayacak ama hayatları boyunca sporla uğraşacaklar, basketbol ile uğraşacaklar ve bu çok önemli. 3 ülkeden en iyi 4 takım burada olacak. Bunu biliyoruz ama basketbol festivali olarak yaşanmasını istiyoruz. Çocuklar, kadınlar, aileler, hep birlikte izlesinler istiyoruz. Biz herkesi bir arada görmekten mutluluk duyacağız" ifadelerini kullandı.

TBF Asbaşkanı ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok da takımlara başarılar dileyerek, temennisinin kupanın Türkiye'de kalması olduğunu söyledi.