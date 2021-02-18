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Spor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar netleşti

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan tüm takımlar belirlendi.

AA18 Şubat 2021 Perşembe 20:55 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 20:55
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A Grubu'ndaki son karşılaşmada İzmit Belediyespor'u yenen Dinamo Kursk, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan son takım oldu.

Türkiye'den Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray'ın karşılaşacağı çeyrek finalde eşleşmeler şöyle:

Perfumerias Avenida (İspanya) - Spar Girona (İspanya)

Sopron Basket (Macaristan) - LDLC ASVEL (Fransa)

Fenerbahçe Öznur Kablo - Galatasaray

UMMC Ekaterinburg (Rusya) - Dinamo Kursk (Rusya)

Ligde çeyrek finaller, iki maç üzerinden 17-19 Mart'ta yapılacak. Tur atlayan ekipler, 16-18 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'de boy gösterecek.

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