FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, normal sezonda Çukurova Basketbol A Grubu'nda, Fenerbahçe ise B Grubu'nda yer alacak.

Çukurova Basketbol, A Grubu'nda Mithra Castors Braine (Belçika), ZVVZ USK Prag (Çekya), Tango Bourges Basket (Fransa), Nadezhda Orenburg (Rusya), TTT Riga (Letonya), UMMC Ekaterinburg (Rusya) ekipleriyle mücadele edecek.

Fenerbahçe ise B Grubu'nda Lyon Asvel Feminin (Fransa), Sopron Basket (Macaristan), Famila Basket Schio (İtalya), Spar Citylift Girona (İspanya), Dinamo Kursk (Rusya) ile karşılaşacak.

BOTAŞ, gruplara kalmak için 25 Eylül ve 2 Ekim tarihlerinde eleme turu oynayacak. Adana ekibi, Polonya temsilcisi Arka Gdynia ile iki maç yapacak. BOTAŞ, rakibini elediği takdirde B Grubu'nda yer alacak.

Umana Reyer Venezia (İtalya)-Aluinvent DVTK Miskolc (Macaristan) maçının galibi A Grubu'nda, BLMA (Fransa)-Olympiakos SFP (Yunanistan) kazananı ise B Grubu'na dahil olacak.

Mağlup takımlar ise Kadınlar Avrupa Kupası'nda grup mücadelesi yapacak.

Avrupa Ligi'nde normal sezon 16 Ekim'de başlayacak.