FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları 2024'e Yunanistan, Letonya, Porto Riko ve İspanya ev sahipliği yapacak

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) İcra Komitesi, erkekler FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları 2024'ün ev sahiplerini onayladı. 2-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında oynanacak dört FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvası'na, Yunanistan'ın Pire, Letonya'nın Riga, Porto Riko'nun San Juan ve İspanya'nın Valensiya şehirleri ev sahipliği yapacak. 2024 yılında gerçekleşecek dört FIBA Olimpiyat Elemesi Turnuvası'nda toplam 24 takım mücadele edecek.

FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvası 2024'ün dört turnuvasının her galibi, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki basketbol turnuvasına katılmaya hak kazanacak.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na, Filipinler, Japonya ve Endonezya'da düzenlenen FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası'ndan 19 takım katılmaya hak kazanmış, geri kalan 5 takım ise bu yıl ağustos ayında düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvaları'nın kazananları olmuştu.

FIBA Olimpiyat Elemeleri Turnuvası 2024'ün resmi kura çekimi töreni bugün TSİ 21.00'de, İsviçre'deki FIBA Genel Merkezi Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilecek.