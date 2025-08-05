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Spor

FIBA'nın güç sıralamasında Türkiye 4. sırada yer aldı!

FIBA'nın EuroBasket 2025 güç sıralamasında Türkiye, 4. sırada yer aldı.

AA5 Ağustos 2025 Salı 16:43 - Güncelleme:
FIBA'nın güç sıralamasında Türkiye 4. sırada yer aldı!
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FIBA'nın 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) "güç sıralamasında" Türkiye, 4. sırada yer aldı.

FIBA'nın sosyal medya hesabı; Finlandiya, Polonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Letonya'nın ev sahipliğinde 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek takımların "güç sıralamasını" paylaştı.

Daha önce 9. sırada bulunan A Milli Takım, listede 5 basamak yükselerek 4. sıraya yükseldi.

Sırbistan'ın birinci sırada bulunduğu listede, ilk 5'teki diğer ekipler sırasıyla Almanya, Fransa, Türkiye ve Letonya oldu.

  • FIBA
  • basketbol
  • güç sıralaması

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