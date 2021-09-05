FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları belli oldu

AA 5 Eylül 2021 Pazar 00:55 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 00:55

A Milli Futbol Takımı, G Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda karşılaştığı Cebelitarık'ı Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'ın golleriyle 3-0 yendi.

Ay-yıldızlı ekibin grubunda yapılan diğer karşılaşmalarda Norveç Letonya'yı 2-0, Hollanda da Karadağ'ı 4-0'lık skorlarla mağlup etti.

D Grubu'nda oynanan maçta son dünya kupası şampiyonu Fransa, deplasmanda Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

İrlanda-Azerbaycan: 1-1

Sırbistan-Lüksemburg: 4-1

D Grubu

Finlandiya-Kazakistan: 1-0

Ukrayna-Fransa: 1-1

F Grubu

Faroe Adaları-Danimarka: 0-1

İsrail-Avusturya: 5-2

İskoçya-Moldova: 1-0

G Grubu

Letonya-Norveç: 0-2

Cebelitarık-Türkiye: 0-3

Hollanda-Karadağ: 4-0

H Grubu

Kıbrıs Rum Kesimi-Rusya: 0-2

Slovenya-Malta: 1-0

Slovakya-Hırvatistan: 0-1

