6 Ekim 2025 Pazartesi / 14 RebiülAhir 1447
  • FIFA açıkladı! 2 Süper Lig kulübüne transfer yasağı
Spor

FIFA açıkladı! 2 Süper Lig kulübüne transfer yasağı

FIFA, Kayserispor'a 3 dönem ve Eyüpspor'a süresiz transfer yasağı getirildiğini açıkladı. İşte detaylar...

6 Ekim 2025 Pazartesi 12:34
FIFA açıkladı! 2 Süper Lig kulübüne transfer yasağı
Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ve Eyüpspor'a transfer yasağı getirildiğini bildirdi.

FIFA'dan Türk kulüplerine bir ceza daha geldi. Son olarak eylül ayında Antalyaspor'un transfer tahtasını kapatan FIFA, 2 Süper Lig ekibine daha aynı cezayı verdi.

FIFA, EYÜPSPOR VE KAYSERİSPOR'UN TRANSFER TAHTASINI KAPADI

Sezona kötü giriş yapan Eyüpspor ve Kayserispor, FIFA'dan gelen haberle bir darbe daha yedi.

FIFA, Eyüpspor'a süresiz, Kayserispor'a ise 3 dönem transfer yasağı cezası verdi.

