Spor

FIFA açıkladı! Transfer rekoru kırıldı

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 1 Haziran-2 Eylül 2025 tarihlerinde kulüplerin yaz transfer döneminde harcadığı bonservis miktarı, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Harcanan paranın 9,76 milyar dolar olduğu açıklandı.

3 Eylül 2025 Çarşamba 19:29
FIFA açıkladı! Transfer rekoru kırıldı
Futbolda 2025 yaz transfer döneminde yapılan 9,76 milyar dolar bonservis harcamasıyla rekor kırıldı.

TÜM ZAMANLARIN REKORU

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 1 Haziran-2 Eylül 2025 tarihlerinde kulüplerin yaz transfer döneminde harcadığı bonservis miktarı, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Erkek futbolunda bonservis harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50'den fazla artışla 9,76 milyar dolara çıktı.

TRANSFERDE İLK ÜÇ SIRA

İngiltere, bir federasyon tarafından harcanan en yüksek tutar olan 3 milyar dolardan fazla transfer ücretiyle, yeteneklere küresel çapta yatırım yapan lider ülke konumunu pekiştirdi. Yapılan transfer sayısı bakımından İngiltere, Portekiz ve Brezilya ilk üç sırayı aldı.

Kadın futbolunda da geçen seneye göre yüzde 80'den fazla artış gösteren ve 12,3 milyon dolara ulaşan bonservis harcamaları, rekor olarak kayıtlara geçti.

REKOR SAYIDA TRANSFER

Ayrıca söz konusu dönemde hem erkek (yaklaşık 12 bin) hem de kadın (bin 100'den fazla) futbolunda rekor sayıda transfer gerçekleştirildi.

