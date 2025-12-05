İSTANBUL 19°C / 11°C
Spor

FIFA Barış Ödülü, Trump'a verildi

ABD Başkanı Donald Trump'a, 2026 Dünya Kupası kura çekimi öncesinde, dünya barışına yaptığı katkılar dolayısıyla 'FIFA Barış Ödülü' takdim edildi.

AA5 Aralık 2025 Cuma 21:38 - Güncelleme:
FIFA Barış Ödülü, Trump'a verildi
ABONE OL

ABD Başkanı Trump, Washington'daki Kennedy Center'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası kura çekimi öncesinde, alanında ilk kez verilen bir barış ödülüne layık görüldü.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, kura çekimi öncesinde sahnede Trump'a ödülünü takdim ederken, ABD Başkanı'nın yaklaşık 1 yıllık görev süresinde dünyanın birçok noktasındaki bazı savaşların sona erdirilmesinde ana rol oynadığını söyledi.

Infantino, FIFA'nın ilk kez verdiği "FIFA Barış Ödülü"nün, dünya barışına yaptığı katkılar nedeniyle Trump'a takdim edildiğini dile getirdi.

"MİLYONLARCA HAYATIN KURTULMASINI SAĞLADIK"

ABD Başkanı Trump da barış ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasındaki savaştan Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmalara kadar çeşitli örnekler vererek, "Milyonlarca hayatın kurtulmasını sağladık. Bu ödül benim için büyük bir onur." dedi.

Trump, bu süreçteki desteği için ailesine ve Dünya Kupası'ndaki ortaklıkları için Kanada ile Meksika liderlerine ayrı ayrı teşekkür ederken, "Dünya şu anda daha güvenli bir yer." diye konuştu.

FIFA, geçen ay kamuoyuna yaptığı açıklamada, dünya barışına katkı yapan bir kişiye ilk kez "FIFA Barış Ödülü" verileceğini bildirmişti.

