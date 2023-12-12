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Spor

FIFA Başkanı Infantino'dan Halil Umut Meler açıklaması

Dün akşam Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan Halil Umut Meler için FIFA Başkanı Gianni Infantino bir açıklamada buluntu. Infantino, yaşananların kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

12 Aralık 2023 Salı 12:37 - Güncelleme:
FIFA Başkanı Infantino'dan Halil Umut Meler açıklaması
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

Başkan Infantino, açıklamasında, yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Saha içi veya dışında, futbolda, şiddete yer yoktur. Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlar, kabul edilemez. Bu tür eylemlerin, sporda ve toplumda yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

"Hakemler olmazsa, futbol olmaz" diyen Infantino, "Hakemler, oyuncular, taraftarlar ve teknik ekibin güvenliği sağlanmalı ve onların bu oyundan keyif alması sağlanmalıdır. İlgili makamlara, bunun bu şekilde uygulanmasını ve bu görevlilere her düzeyde saygı duyulmasını sağlamaları için çağrıda bulunuyorum." görüşlerine yer verdi.

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