İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2026 Çarşamba / 2 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7647
  • EURO
    51,6453
  • ALTIN
    7017.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • FIFA Başkanı Infantino'dan ırkçılık tepkisi
Spor

FIFA Başkanı Infantino'dan ırkçılık tepkisi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Benfica - Real Madrid maçında Vinicius Junior'a karşı gerçekleştirilen ırkçılık skandalına FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan tepki geldi.

AA18 Şubat 2026 Çarşamba 21:11 - Güncelleme:
FIFA Başkanı Infantino'dan ırkçılık tepkisi
ABONE OL

FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Benfica ile Real Madrid arasında oynanan maçta, Real Madrid'in futbolcusu Vinicius Junior'a ırkçılık yapıldığı iddiası içeren olay nedeniyle üzüntüsünü paylaştı.

Infantino açıklamasında, "Sporumuzda ve toplumumuzda ırkçılığa kesinlikle yer yok. Tüm paydaşların harekete geçmesi ve sorumluların hesap vermesi gerekir. FIFA ve futbol, ırkçılık ve her türlü ayrımcılığın mağdurlarıyla tam bir dayanışma içindedir. Her zaman tekrarlamaya devam edeceğim: Irkçılığa hayır! Her türlü ayrımcılığa hayır!" ifadelerini kullandı.

FIFA Başkanı, maçı yöneten Fransız hakem François Letexier'i de oyunu durdurmak ve durumu ele almak için kol hareketi kullanarak ırkçılıkla mücadele protokolünü devreye soktuğu için tebrik etti.

  • FIFA Başkanı
  • Vinicius Junior
  • ırkçılık skandalı

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.