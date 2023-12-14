FIFA Best Ödülü'nde finalistler belli oldu!

FIFA The Best Ödülü için finalistler açıklandı. Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Erling Haaland, ödül için 3 finalist olarak gösterildi.

FIFA The Best Ödülü'nün sahibi 15 Ocak 2024'te Londra'da düzenlenecek törenle belli olacak.

FIFA The Best Ödülü'nde en iyi erkek futbolcunun yanı sıra şu ödüller de sahibini bulacak:

En iyi kadın oyuncu

En iyi kadın antrenör

En iyi erkek antrenör

En iyi kaleci

En iyi kadın kaleci

FIFA Puskas Ödülü (Yılın en güzel golü)

FIFA Taraftar Ödülü

FIFA Fair-Play Ödülü

FIFPRO Erkekler en iyi 11

FIFPRO Kadınlar en iyi 11