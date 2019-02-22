FIFA Disiplin Kurulu, Chelsea'ye iki dönem transfer yasağı cezası verdi

FIFA Disiplin Kurulu, 18 yaş altı futbolcuların transferinde ihlaller gerçekleştirdiği için '2 transfer dönemi boyunca transfer cezası'na çarptırıldı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, "Chelsea, 29 adet 18 yaş altı oyuncunun transferinde bazı ihlaller gerçekleştirmiştir. Kulüp ayrıca, transfer ile ilgili olarak iki taraflı anlaşma esasına uymamıştır." denildi.

Chelsea'ye 2 transfer dönemi yasağı ile birlikte 970 bin Euro da para cezası aldı. Transfer yasağının kadın ve futsal takımı hariç tüm kulübü kapsadığının altı çizildi.

FIFA'nın açıklamasında, "18 yaş altı oyuncuların korunması için FIFA genel olarak transfer kurallarını düzenlemiştir ve bu kurallar CAS tarafından da çeşitli davalarda onaylanmıştır." denildi.

Chelsea'nin FIFA Temyiz Kurulu'na gidebileceği de belirtilirken, eğer ceza onaylanırsa Londra kulübü 2020 yazına kadar transfer yapamayacak.

(Sporx)