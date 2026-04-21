21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
Spor

FIFA Dünya Kupası için ek bilet satışı yarın başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre FIFA Dünya Kupası için ek bilet satışları yarın TSİ 19.00'da FIFA'nın resmi internet sitesi 'fifa.com' üzerinden başlayacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde organize edilecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynanacak 104 maçın tümü için ek biletlerin satışı yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre biletler, yarın TSİ 19.00 itibarıyla doğrudan FIFA'nın resmi internet sitesi "fifa.com" üzerinden satışa sunulacak.

"İlk gelen alır" esasına göre tahsis edilecek biletler, satın alma işlemleri koltukların doluluk durumuna bağlı şekilde gerçekleştirilecek. Satın alınan tüm biletler, bilet sahibi futbolseverler için FIFA tarafından anında onaylanacak.

Satışa sunulacak bu bilet grubunun haricinde, final müsabakasının oynanacağı 19 Temmuz'a kadar (koltukların doluluk durumuna bağlı olarak) ek biletlerin genel satışları "fifa.com/tickets" adresinden devam edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası müsabakalarını stadyumdan takip etmek isteyen taraftarlar, güncel bilgilendirmeler için TFF'nin resmi iletişim kanallarını ve FIFA'nın resmi internet sitesini takip etmesi gerektiği hatırlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'nin yeni hedefi Küba mı?

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
