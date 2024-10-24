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Spor

FIFA dünya sıralaması belli oldu! A Milli Futbol Takımı yerini korudu

FIFA ekim ayı dünya sıralamasını duyurdu. UEFA Uluslar B Ligi'nde oynadığı 4 maçta 9,63 puan toplayan A Milli Futbol Takımı sıralamada 26. basamaktaki yerini korudu. İşte detaylar...

AA24 Ekim 2024 Perşembe 12:40 - Güncelleme:
FIFA dünya sıralaması belli oldu! A Milli Futbol Takımı yerini korudu
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 9,63 puan toplayan Türkiye, toplamda 1548,15 puana ulaştı.

Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı.

Listenin ilk 6 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 7. sıraya, İtalya da 9. sıraya yükseldi. Hollanda ve Kolombiya ise birer basamak geriledi.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

  • dünya sıralaması
  • a milli futbol takımı
  • FIFA

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