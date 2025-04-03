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Spor

FIFA duyurdu! İşte A Milli Futbol Takımı'nın dünya sıralamasındaki yeni yeri

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında bir basamak yükselerek 27. sırada yer aldı.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 11:44 - Güncelleme:
FIFA duyurdu! İşte A Milli Futbol Takımı'nın dünya sıralamasındaki yeni yeri
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan nisan ayı dünya sıralamasına göre play-off'larda Macaristan'ı 3-1 ve 3-0 yenerek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen Türkiye, 14,23 puan kazandı. Ay-yıldızlılar, 1551,47 puana ulaşarak İsveç'i geçti ve 27. basamağa çıktı.

Elemelerde Uruguay'ı 1-0 ve Brezilya'yı 4-1 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Arjantin'in zirvedeki yeri değişmedi.

İspanya'nın Fransa'yı geçerek ikinciliğe yerleştiği listede Hollanda ise Portekiz'i geride bıraktı ve 6. sıraya yükseldi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 10 Temmuz'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Arjantin1886,16-
2İspanya1854,64+1
3Fransa1852,71-1
4İngiltere1819,2-
5Brezilya1776,03-
6Hollanda1752,44+1
7Portekiz1750,08-1
8Belçika1735,75-
9İtalya1718,31-
10Almanya1716,98-

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