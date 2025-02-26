FIFA, futbolda 4 kural değişikliğine hazırlanıyor

FIFA ve IFAB futbolda devrim niteliğinde değişikliklere hazırlanıyor. Gündemde ofsayt kuralı, VAR kararları, "Challenge" sistemi ve efektif oyun süreleri var.

4 KURAL DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜŞÜLECEK

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 1 Mart'ta IFAB yetkilileriyle bir araya gelerek futboldaki kural değişikliklerini görüşecek. Bu toplantıda ofsayt, VAR kararları, 'challenge' sistemi ve efektif oyun süreleri gibi konular ele alınacak.

OFSAYT KURALI DEĞİŞEBİLİR

FIFA'nın kural değişikliğine dair en dikkat çekici başlık, futbol efsanesi Arsène Wenger'in 2021'de ortaya attığı yeni ofsayt yorumu... "Wenger Kuralı" olarak adlandırılan bu öneri, ofsayt kararlarının daha kolay verilmesini amaçlıyor. Yeni sistemde bir futbolcunun sadece bütün bedeni savunma hattının gerisinde olduğunda ofsayt sayılacak. Eğer vücudunun bir bölümü savunmacıyla hizadaysa pozisyon devam edecek.

VAR KARARLARI İÇİN ANLIK DUYURU

Bir diğer önemli gündem maddesi, hakem kararlarının anlık olarak kamuoyuyla paylaşılması.2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda uygulanan bu sistemin erkek futboluna da getirilmesi düşünülüyor.Hakemlerin, VAR incelemeleri sonrasında aldıkları kararları tıpkı Amerikan futbolunda olduğu gibi mikrofonla açıklamaları bekleniyor.

'CHALLENGE' SİSTEMİ GÜNDEMDE

FIFA ve IFAB, futbolun dinamiklerini kökten değiştirebilecek 'challenge' sistemini de masaya yatıracak. Basketboldan aşina olduğumuz bu sistemde, takım teknik direktörleri belirli sayıda itiraz hakkına sahip olacak.Tartışmaya açık pozisyonlarda teknik adamlar, VAR'a gidilmesini talep edebilecek.

EFEKTİF OYUN SÜRELERİ

Bir başka kritik konu ise efektif oyun sürelerinin hesaplanması. Halihazırda futbol maçlarında saat yalnızca ilk ve ikinci yarı bitimlerinde duruyor. Ancak FIFA, topun oyunda olmadığı anlarda da kronometrenin durdurulmasını düşünüyor. Bu sistem, basketbol ve Amerikan futbolunda başarıyla uygulanıyor. 1 Mart'taki toplantıda görüşülecek bu maddelerin kabul edilmesi durumunda, kuralların 2025 Temmuz ayında hayata geçmesi bekleniyor.

Özellikle efektif oyun süresi Süper Lig için çok tartışılacak bir madde olarak göze çarpıyor. Zira son oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tam 35 faul yapıldı. Yani oyun sadece fauller yüzünden 35 kez durdu. 96 dakika 19 saniye süren maçta topun oyunda kalma süresi ise yalnızca 49 dakika 6 saniye olarak hesaplandı.