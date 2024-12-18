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Spor

FIFA Kıtalararası Kupa'da final zamanı: Real Madrid-Pachuca

FIFA Kıtalararası Kupa Finali'nde dev maça sahne olacak. Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak maçta Real Madrid ile Meksika ekibi Pachuca karşı karşıya gelecek.

18 Aralık 2024 Çarşamba 16:30 - Güncelleme:
FIFA Kıtalararası Kupa'da final zamanı: Real Madrid-Pachuca
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FIFA Kıtalararası Kupa Finali'nde İspanyol devi Real Madrid ile Meksika ekibi Pachuca karşı karşıya gelecek

Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak mücadele Lusail Stadyumu'nda bugün saat 20.00'da başlayacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Kıtalararası Kupası Final maçı öncesinde eflatun-beyazlılarda Carvajal, Mendy, Alaba, Militao gibi isimlerin sakatlıkları bulunuyor. Ancelotti'nin hücum hattında Endrick, Brahim Diaz, Arda Güler, Rodrygo, Vinicius Junior, Bellingham gibi alternatifleri bulunuyor.

Milli oyuncu Arda Güler son olarak takımının Rayo Vallecano ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı. Arda Güler'in FIFA Kıtalararası Kupa Finali'nde Pachuca karşısında sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

MBAPPE OYNAYABİLECEK

Real Madrid'de final mücadelesi öncesinde konuşan Ancelotti, Mbappe'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Fransız oyuncunun takımıyla birlikte antrenmana katıldığını aktaran Ancelotti, oyuncunun kendini iyi hissettiğini vurgularken oyuncunun mücadelede oynayabilecek durumda olduğunu ifade etti.

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