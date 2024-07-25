Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de görev yapacak hakemleri açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Süper Lig hakemi olarak 25, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak 13, Süper Lig Yardımcı Hakem olarak da 50 hakemin görev yapacağı ifade edildi.

Ferhat Gündoğdu yönetimindeki yeni Merkez Hakem Kurulu, yeni sezon öncesi ilk büyük kararını verdi ve FIFA kokartlı hakem Abdülkadir Bitigen'i liste dışı bıraktı.

Merkez Hakem Kurulu'nun 2024-2025 sezonunda belirlediği hakemler şöyle:

Süper Lig hakemleri: Zorbay Küçük, Alper Akarsu, Burak Pakkan, Kadir Sağlam, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Ömer Faruk Turtay, Bahattin Şimşek, Oğuzhan Çakır, Arda Kardeşler, Cihan Aydın, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Turgut Doman, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Çağdaş Altay, Mehmet Türkmen, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın, Halil Umut Meler, Muhammet Ali Metoğlu ve Atilla Karaoğlan

Video Yardımcı Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Özgür Yankaya, Emre Malok, Neslihan Muratdağı, Onur Özütoprak, Hakan Ceylan, Kutluhan Bilgiç, Alper Çetin, Koray Gençerler, Erkan Engin ve Bülent Birincioğlu

Süper Lig Yardımcı Hakemleri: Furkan Ürün, Mert Bulut, Murat Temel, Anıl Usta, Hakan Karabalcık, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen, Serkan Olguncan, Abdullah Uğur Sarı, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok, Kamil Çetin Aydın, Bilal Gölen, Hakan Yemişken, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan, Ali Tuna, Aleks Taşcıoğlu, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil, Ceyhun Sesigüzel, Deniz Caner Özaral, Esat Sancaktar, Kerem Ersoy, Mehmet Emin Tuğral, Murat Altan, Ogün Kamacı, Serkan Ok, Süleyman Özay, Yusuf Bozdoğan, Ali Can Alp, Bersan Duran, Cevdet Kömürcüoğlu, Emir Eray Eyisoy, Hüseyin Aylak, İbrahim Bozbey, İlker Takpak, Mustafa Savranlar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç, Erdem Bayık, Samet Çavuş, Mehmet Kısal, Mehmet Akıncık, Suat Güz, Samet Çiçek, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih Mazlum, Murat Şener ve Özcan Sultanoğlu