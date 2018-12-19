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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk finalist Al Ain

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı final karşılaşmasında Al-Ain, River Plate'i normal süresi 2-2 biten mücadelede penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup etti ve finale yükseldi.

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı final karşılaşmasında Al-Ain, River Plate'i normal süresi 2-2 biten mücadelede penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup etti ve finale yükseldi. 

Javier Pinola'nın 3'üncü dakikasında kendi kalesine attığı golle River Plate karşında öne geçen Al Ain, Rafael Santos'un 11'inci ve 16'ncı dakikada attığı gollerle geriye düştü. 51'inci dakikada Caio'nun golüyle Al Ain beraberliği yakaladı ve maçın normal süresi 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Uzatmaya giden mücadelede gol sesi çıkmayınca karşılaşmada penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarını 5-4'lük skorla kazanan Al Ain ile finalist oldu. Yarın TSİ 19.30'da oynanacak Kashima Antlers-Real Madrid mücadelesinin tur atlayan ekibi finalde Al Ain ile kupa mücadelesi verecek

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