İSTANBUL 29°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2021 Pazartesi / 9 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5926
  • EURO
    10,1428
  • ALTIN
    500.491
  • BIST100
    1351.59
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • FIFA ''kural değişikliği'' tartışmalarına nokta koydu
Spor

FIFA ''kural değişikliği'' tartışmalarına nokta koydu

FIFA, futbolda önemli kural değişiklikleri yaşanacağı yönünde bazı medya organlarında son günlerde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

AA19 Temmuz 2021 Pazartesi 23:38 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 23:38
ABONE OL

FIFA'dan yapılan açıklamada, söz konusu haberlerde dile getirilen kural değişikliklerinin gündemlerinde yer almadığı vurgulanarak, "FIFA'nın, oyun kurallarındaki deneysel değişiklikleri Hollanda'daki bir gençlik turnuvasında test edeceği yönünde son günlerde medyada dolaşan haberler, gerçeği yansıtmamaktadır. FIFA'nın, haberlerde belirtilen değişikliklerin hiçbirini denemek konusunda şu anda bir niyeti olmadığına açıklık getirmek istiyoruz. Bu değişiklikleri, kendi içimizde veya Uluslararası Futbol Birliği Kurulundaki (IFAB) meslektaşlarımızla gündeme almadığımızı teyit ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Ulusal ve uluslararası medyada çıkan söz konusu haberlerde, maçlarda devrelerin 30'ar dakikaya indirileceği, takımlara sınırsız oyuncu değişikliği izni verileceği, taç atışlarının korner gibi ayakla kullanılabileceği, sarı kart gören oyuncuların ceza olarak 5 dakika boyunca oyundan çıkmak zorunda kalacağı gibi iddialar yer alıyordu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.