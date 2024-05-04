FIFA kural değiştiriyor! Yurt içi maçları yurt dışında oynanabilir

FIFA, futbolda devrim yaratacak yeni bir uygulamayı gündemine aldı. Buna yöre yurt içi lig maçlarının yurt dışında oynanmasının önü açılacak.

YURT İÇİ MAÇLARI YURT DIŞINDA OYNANABİLİR

FIFA Başkanı Gianni Infantino yönetimindeki FIFA, futbolda yeni kural değişikliğine daha imza atmaya hazırlanıyor. Yeni uygulamanın hayata geçmesi durumunda yurt içi lig maçları farklı ülkelerde oynanabilecek. Bu bağlamda Türk takımları da bazı Süper Lig maçlarını yurt dışında oynayabilecek.

LA LIGA, AMERİKA'YI İŞARET EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde La Liga'nın bazı maçlarının yurt dışında oynatılabileceği ifade edilmiş adres olarak ise ABD gösterilmişti.