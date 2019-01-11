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FIFA Manisaspor'un 6 puanını sildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisaspor'a 6 puan silme cezası verildiği bildirildi.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisaspor'a 6 puan silme cezası verildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, siyah beyazlı ekibe, Portekiz ekibi Benfica'ya daha önce yaptığı transferden olan borcu sebebiyle FIFA Disiplin Komitesi tarafından 6 puan silme cezası verildi. Karar, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Manisaspor'a bildirildi.

Ligde eksi 1 puanı bulunan Manisaspor'un alınan ceza sonrası puanı eksi 7'ye geriledi.

Manisaspor'un sezon başında da eski oyuncusu Maciej Stanislaw Iwanski'nin alacaklarını ödemediği gerekçesiyle 6 puanı, ulusal lisans çıkaramamasından dolayı ise 3 puanı silinmişti

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