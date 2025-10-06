FIFA milli maç takvimini güncelledi

FIFA, 2026-2030 dönemi için milli maç takviminde önemli bir değişikliğe gitti.

The Athletic'in haberine göre, eylül ve ekim aylarında ayrı ayrı yapılan milli aralar, artık tek bir dönemde birleştirilecek.

LİGLERE ÜÇ HAFTALIK ARA

Yeni düzenlemeye göre, her yıl sonbaharda yapılacak milli arada takımlar üç hafta boyunca lige ara verecek. Bu dönemde milli takımlar daha fazla maç oynayabilecek, aynı zamanda uzun seyahatler nedeniyle yaşanan yorgunluğun da önüne geçilmesi hedefleniyor.

FIFA'nın bu değişiklikle hem kulüp hem de milli takım takvimlerini daha dengeli bir yapıya oturtmayı amaçladığı belirtiliyor.

Uygulama, 2026 yılından itibaren yürürlüğe girecek.