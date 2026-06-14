FIFA, Omar Artan'ın hakemlik ücretini ödeyecek

2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda hakem krizi yaşandı. Turnuvada görev yapmak üzere ABD'ye seyahat eden Somalili hakem Omar Artan, Miami Uluslararası Havalimanı'nda karşılaştığı vize ve güvenlik engelleri nedeniyle ülkeye giriş yapamadı.

MİAMİ'DE 11 SAATLİK SORGULAMA VE İDDİALAR

Pazartesi günü Miami'ye ulaşan Artan'ın, ABD göçmenlik yetkilileri tarafından havalimanında 11 saat boyunca sorgulandığı bildirildi. Diplomatik pasaportu ve tek girişlik ABD vizesi reddedilen 34 yaşındaki hakemin ülkeye girişine izin verilmedi.

Bir ABD hükümet yetkilisi, kararın gerekçesi olarak Artan'ın "terör örgütlerinin şüpheli üyeleriyle ilişkisi" iddialarını gösterdi. Artan ise sınır yetkilileri tarafından Somalili militan grubu El Şebab ile bağlantıları üzerine sorgulandığını doğrulayarak, örgüt hakkında hiçbir bilgisi olmadığını ve iddiaları reddettiğini yetkililere ilettiğini aktardı.

"SADECE HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORDUM"

Yaşadığı mağduriyeti dile getiren Artan, resmi belgelerinde hiçbir eksik olmadığını belirterek, "Gerekli evraklarım ve her şeyim eksiksizdi. Doğru vizeye de sahiptim. Ben sadece hayatımın en büyük hayalini, Dünya Kupası'na gelme hayalini gerçekleştirmeye çalışan bir hakemim" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL ÜZERİNDEN DÖNÜŞ VE ÜCRET GARANTİSİ

ABD'den geri çevrilmesinin ardından Türkiye'ye giden uçağa bindirilen Artan, İstanbul'da FIFA yetkililerinden gerekli yardımı aldıktan sonra Somali'nin başkenti Mogadişu'ya döndü.

Uluslararası basına yansıyan bilgilere göre FIFA, turnuvada düdük çalamayacak olmasına rağmen Artan'ın mağduriyetini gidermek adına kararlı bir duruş sergiliyor. Kurumun, miktarı turnuva sonunda belirlenecek olan Dünya Kupası görev ücretinin tamamını Somalili hakeme ödeyeceği kaydedildi.

PARLAK KARİYERİ VE UEFA SÜPER KUPA GÖREVİ

Ülkesi Somali'de sıcak bir şekilde karşılanan ve 2030 Dünya Kupası'nda görev yapacağına dair söz veren Artan, son dönemde Afrika futbolunun en başarılı hakemlerinden biri olarak öne çıkıyor. 34 yaşındaki hakemin kariyerindeki önemli kilometre taşları şu şekilde sıralanıyor:

2025 Yılın Hakemi: Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından 2025 yılında erkeklerde yılın hakemi seçildi.

Kıta Finali: Haziran 2025'te Pyramids FC ile Mamelodi Sundowns arasındaki Afrika Şampiyonlar Ligi finalinin ikinci ayağını yöneterek kıta finali yöneten ilk Somalili oldu.

U-20 Dünya Kupası: Şili'de düzenlenen organizasyonda üçüncülük müsabakası dahil üç maçta görev aldı.

Afrika Uluslar Kupası: Hem 2024 hem de 2025'teki turnuvalarda grup maçlarında düdük çaldı.

Yaşanan bu krizin ardından uluslararası alandaki görevlerine devam edecek olan Artan, 12 Ağustos'ta Avusturya'nın Salzburg kentinde Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında oynanacak UEFA Süper Kupası maçını yönetecek.