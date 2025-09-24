İSTANBUL 26°C / 18°C
Spor

FIFA penaltı kuralını değiştiriyor! Futbolda tarihi adım

FIFA, penaltı atışlarında köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Pierluigi Collina tarafından değerlendirilen yeni uygulamaya göre, kaleci penaltıyı çeldiğinde topun yönü fark etmeksizin kale vuruşu verilecek.

24 Eylül 2025 Çarşamba 09:32
FIFA penaltı kuralını değiştiriyor! Futbolda tarihi adım
ABONE OL

FIFA, futbolda penaltı atışları konusunda tarihi bir değişiklik düşünüyor ve bu değişikliğin 2026 gibi erken bir tarihte hayata geçirilmesi için çalışma yapıyor. Bu değişiklik, Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina tarafından değerlendiriliyor. Planlanan değişiklik uygulamaya girdiğinde penaltıyla ilgili bütün ezberler bozulacak. Artık bir oyuncu penaltı kullanırken diğerlerinin ceza sahası etrafına dizilmesine, çizgi ihlali yapanların sarı kart görmesine de gerek kalmayacak. Çünkü kaleci topu çeldiğinde, topun yönü ne olursa olsun kale vuruşu verilecek

HAKEM İNSİYATİFİNDE

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun konuyu, Hakem Komitesi başkanı Pierluigi Collina ile görüştü ve değişim konusunda mutabık kalındı. Değişikliğin 2026-2027 sezonu için geçerli olması için IFAB'ın onayı gerekecek. Yeni yönetmelik; kuralları oluşturma, değiştirme ve yürürlükten kaldırma yetkisine sahip IFAB'ın onayından sonra devreye girebiliyor. Ayrıca bundan önce çift temaslarda iptal edilen penaltı gollerine de yeni düzenleme geliyor. Oyuncunun çift teması istem dışı yapması halinde gol geçerli sayılacak. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'in yıldızı Julian Alvarez'in penaltısı benzer bir temas yüzünden geçersiz sayılmıştı.

